1050 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sind derzeit im Zollernalbkreis untergebracht, hinzu kommen 500 weitere im Ankunftszentrum Ukraine in Meßstetten – hauptsächlich Frauen und Kinder.















Zollernalbkreis - Allein was die Anträge und Bescheinigungen für Aufenthalts- und Arbeitsrecht angeht, stößt die Kreisverwaltung personell an ihre Grenzen.

"Die aktuelle Situation ist nicht mehr so zu stemmen, wie wir uns das als Dienstleister vorstellen", sagte Thomas Zizmann, der Leiter des Amts für Zuwanderung und Integration beim Zollernalbkreis, in der Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses des Kreistags am Montagabend.

Personal ist knapp geworden

Die Folge: Der Landkreis muss 20 zusätzliche Stellen schaffen – davon neun beim Amt für Zuwanderung und Integration, sechs beim Jugendamt, vier im Ankunftszentrum Ukraine in Meßstetten, und eine weitere beim Sozialamt. Dabei müsse der Landkreis, so Dezernent Karl Wolf, unbefristete Arbeitsverträge anbieten, "denn bei befristeten Verträgen ist es noch schwieriger, Personal zu finden".

Registrierung aufwendig

Zunächst gehe es, so Zizmann, um eine vorläufige Bescheinigung mit Arbeitserlaubnis: "Da wird unter anderem geprüft, ob jemand schon irgendwo gemeldet ist." Sprich: Bei den Personen, die international registriert werden, sei dann gewährleistet, "dass kein weiteres europäisches Land sie registrieren kann".

Das dauert: Bis ein elektronischer Ausweis ausgestellt werde, vergingen immerhin fünf bis 15 Wochen. Unter anderem sei das auf die Chip-Knappheit zurückzuführen, aber auch darauf, dass bei der aufwendigen Registrierung nur neun bis zehn Personen pro Tag "durchgeschleust" werden könnten.

Roland Tralmer (CDU) räumte ein, dass die aktuelle Situation der Kriegsvertriebenen aus der Ukraine eine "ganz andere Dimension" habe als die Flüchtlingskrise im Jahr 2015. Den Vorschlag der Verwaltung, das Personal aufzustocken, trage seine Fraktion in vollem Umfang mit. Aber er wolle genau wissen, bei welchen Ämtern und Dienststellen eine Unter- oder eine Überversorgung bestehe.

Kritik aus Albstadt

Klaus Konzelmann (FWV), Oberbürgermeister in Albstadt, verwies darauf, dass es eine Aufgabe sei, die momentan geleistet werden müsse. In Albstadt, wo etwa ein Viertel der Fälle betreut werde, geschehe das mit dem gleichen Personal: "Es ist fraglich, ob wir das geeignete Personal bekommen, und möglicherweise sind die Flüchtlinge bis dahin schon wieder weg."

Karl Wolf konterte, dass die Kreisverwaltung "mit Unterbesetzung in die Situation reingerutscht" sei, und Thomas Zizmann erinnerte daran, dass es auch noch andere Flüchtlinge gebe, die dem Landkreis zugewiesen würden. Hinzu kämen Zuwanderer aus EU-Staaten, die registriert und betreut werden müssten – "unabhängig von der Ukraine".

Wartezeiten sehr lang

SPD-Kreisrat Jürgen Fischer kritisierte, dass die Menschen aus der Ukraine, unter anderem auch die, die er bei sich aufgenommen habe, sehr lange auf eine vorläufige Aufenthaltsgenehmigung warten müssten. Landrat Günther-Martin Pauli konterte, dass das nicht so einfach sei, wie "den Gelben Sack auszugeben": "Das ist kein Spaziergang, es ist ein sehr komplexer Vorgang."

Bei zwei Enthaltungen wurde die Schaffung von 20 zusätzlichen Personalstellen mehrheitlich beschlossen. Laut Personalamtsleiterin Cornelia Staab dqafür liegen aktuell bereits 14 Bewerbungen vor.