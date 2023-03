1 Das Erlernen der deutschen Sprache steht für junge Migranten an Lahrer Schulen zunächst im Vordergrund. Foto: Pleul

Die Lahrer Bildungseinrichtungen haben Platzmangel, auch wegen zahlreicher junger Migranten. Darüber haben Harry Ott und Cornelia Guth von der Stadt beim Freundkreis Flüchtlinge berichtet.









„Wir haben einen großen Mangel an Plätzen“, erklärte Cornelia Guth aus dem Amt für Kinder, Jugend und Familien. Der größte Bedarf bestehe bei Kindern über drei Jahren – dort würden 200 Plätze fehlen. Bei den Krippen seien es knapp 100 Plätze zu wenig. Aus diesem Grund gehe der Ausbau an Kitas weiter. So etwa bei der Kita in der Bottenbrunnenstraße, die in diesem Jahr durch einen Neubau ersetzt werden solle. „Sowas gab es noch nie, dass die Stadt eine Kita abreißt und im selben Jahr noch den Neubau errichtet“, so Guth. Anfang 2024 soll die Nachfolge-Kita eröffnet werden. Auch in der Jammstraße sei eine neue Kita geplant, die „2024 oder 2025 den Betrieb aufnimmt“.