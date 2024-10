Flüchtlinge: Wieder Bootsunglück im Mittelmeer - mutmaßlich elf Tote

1 Die Geretteten wurden in das Krankenhaus Son Espases in Palma gebracht. Foto: Clara Margais/dpa

Immer wieder stechen Migranten aus Afrika in See, um in meist überfüllten Booten in die EU zu kommen. Die Reise ist sehr gefährlich. Oft endet sie tödlich.









Palma - Bei einem Bootsunglück östlich von Mallorca sind mutmaßlich elf Migranten ums Leben gekommen. Drei Insassen des Bootes seien am Freitagabend vom spanischen Seerettungsdienst im Mittelmeer lebend geborgen worden, teilte die Vertretung der spanischen Zentralregierung auf den Balearen mit. Sie seien in das Krankenhaus Son Espases in der mallorquinischen Hauptstadt Palma gebracht worden.