Flüchtlinge und Migranten: Winfried Kretschmann: „Wir sind am Limit“

1 Winfried Kretschmann fragt sich, warum „Mörder, Hassprediger und Verbrecher“ oft nicht abgeschoben werden. (Archivbild) Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Die Kommunen ächzen schon lange unter der Belastung durch die irreguläre Einwanderung. Bund und Land versuchen Lösungen zu finden. Der Ministerpräsident findet nun deutliche Worte.









Link kopiert



In der Diskussion darum, wie man die Zahl neu ankommender Flüchtlinge in Deutschland senken kann, sieht Ministerpräsident Winfried Kretschmann Fortschritte. Bund und Länder hätten dazu schon zahlreiche Maßnahmen beschlossen, sagte der Grünen-Politiker bei einer Versammlung der Landkreise in Bruchsal (Landkreis Karlsruhe). „Ja, wir sind am Limit“, räumte der Regierungschef ein.