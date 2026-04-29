Flüchtlinge Trigema: Container-Siedlung auf Firmengelände hat ausgedient

Die Kooperation zwischen dem Landkreis und dem Burladinger Textilunternehmen endet, der letzte Bewohner zieht um. Raumbedarf ist aktuell nicht vorhanden.
Mehrere Flüchtlingsunterkünfte im Landkreis wurden oder werden geschlossen. Der Bedarf ist aktuell nicht vorhanden, nachdem die Bewerberzahlen derzeit bundesweit erheblich zurückgegangen sind. Auch in acht Containern auf dem Trigema-Gelände in Burladingen (Zollernalbkreis) werden keine Asylbewerber mehr wohnen, der letzte zieht in eine Privatwohnung um.