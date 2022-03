2 Das ehemalige Heilig-Geist-Spital in der Villinger Schertlestraße wird mit 450 Plätzen die größte Gemeinschaftsunterkunft. Foto: Eich

Mit bis zu 2600 Menschen, die angesichts des Ukraine-Kriegs im Landkreis Zuflucht suchen, rechnet das Landratsamt. Die Verantwortlichen rechnen damit, dass die Flüchtlingswelle größer sein wird als zuletzt in den Jahren 2015 und 2016.















Schwarzwald-Baar-Kreis - "Das Thema wird uns mit voller Wucht treffen", nimmt Jan Hauser, Leiter des Sozialamtes für den Schwarzwald-Baar-Kreis, in der jüngsten Ausschusssitzung kein Blatt vor den Mund. Nach derzeitigem Stand seien 1200 Plätze in Gemeinschaftsunterkünften notwendig.

Heilig-Geist-Spital wird große Unterkunft

Dabei handelt es sich um die ersten Anlaufstellen für jene Menschen, die derzeit kein Dach mehr über dem Kopf haben. Doch Hauser macht ebenso deutlich: Die Zahl könnte steigen. Demnach seien dies die Prognosen bei fünf Millionen Flüchtlingen, "wenn sich die 10 Millionen Flüchtlinge bewahrheiten, dann verdoppelt sich der Bedarf natürlich".

Zumindest im Zusammenhang mit den Unterkünften konnte der Amtsleiter eine gute Nachricht verkünden: Das Heilig-Geist-Spital in Villingen, welches die Stadt für die Unterbringung von Flüchtlingen angeboten hatte, ist vom Land genehmigt worden. Lediglich hinsichtlich der Finanzierung seien noch Nacharbeiten notwendig. In etwa vier Wochen könnten hier im derzeit leerstehenden Gebäude 450 Menschen unterkommen.

Pro Tag 150 Asylanträge

Gemeinsam mit den beiden ehemaligen Pflegeheimen in Donaueschingen und Königsfeld, die man dank ehrenamtlichen Helfern am vergangenen Wochenende wieder aktivieren könnte, würden dann 700 der voraussichtlich notwendigen 1200 zusätzlichen Plätze zur Verfügung stehen. Da die Menschen jedoch lediglich sechs Monate in den Gemeinschaftsunterkünften wohnen, sei auch die Bereitstellung von Anschlussunterbringungen ein großes Thema.

Doch nicht nur die Unterbringung sorgt für Herausforderungen. Pro Tag würden derzeit 150 Asylanträge bei der zuständigen Behörden eingehen. Hauser: "Die Situation ist unvorstellbar." Denn das, was derzeit täglich auf das Landratsamt einprasselt sei eigentlich die Jahresleistung eines einzelnen Sachbearbeiters. Man könne jedoch garantieren, dass die Sozialleistungen, für die es von Anfang an einen Anspruch gibt, ausbezahlt werden.

Bildung der Kinder wird Herausforderung

Für Erleichterung habe jedoch die Einrichtung des Aufnahmezentrums in der Sporthalle der Albert-Schweitzer-Schule in Villingen gesorgt. Denn in der hier installierten Registrierstraße seien mit der Unteren Aufnahmebehörde, der Ausländerbehörden sowie des Sozialamtes die vorerst relevanten Anlaufstellen zentral eingerichtet worden.

Im nächsten Schritt gehe es aber auch darum, sich – unabhängig von den möglichen therapeutischen Aufgaben – um die Bildung der geflüchteten Kinder zu kümmern. Denn der Amtsleiter macht deutlich, dass zwei Drittel der Flüchtlinge Frauen mit Kinder seien. "Der Kindergarten wird hier ein großes Thema", so Hauser. Diesbezüglich stehe man mit den Städten und Gemeinden in Kontakt.

Landrat sieht sich bestmöglich unterstützt

Trotz der vielen Sorgenfalten und Herausforderungen war es Landrat Sven Hinterseh auch ein Bedürfnis, die derzeitige Welle der Unterstützung positiv hervorzuheben – sowohl in der Bevölkerung, als auch bei den Städten und Gemeinden im Landkreis: "Alle helfen, wo es geht – wir werden bestmöglich unterstützt."