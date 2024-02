Flüchtlinge in St. Georgen: Gegen Unterkunft an der Bundesstraße regt sich Widerstand

1 Im Gebäude Bundesstraße 10 soll eine neue Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete entstehen. In jüngster Sitzung hatte der Technische Ausschuss in diesem Zusammenhang über ein entsprechendes Bauvorhaben zu entscheiden. (Archivfoto) Foto: Helen Moser

Die Einrichtung einer Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete an der Bundesstraße in St. Georgen wird konkreter. Der Technische Ausschuss beriet in jüngster Sitzung über den Umbau des Gebäudes. Doch der Gegenwind der Anwohner ist spürbar.









Eine Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete soll in einem derzeit leerstenden Gebäude an der Bundesstraße 33 in St. Georgen entstehen – und damit als Nachfolgelösung für im vergangenen Jahr in Betrieb genommene Unterkunft in der Schramberger Straße dienen. Doch wie schon beim Vorhaben in der Schramberger Straße regt sich nun auch an der Bundesstraße Widerstand.