Flüchtlinge in Schenkenzell So läuft es in der "Sonne"

Eigentlich sollte der Hotelbetrieb weitergehen

Bis dahin waren in Schenkenzell nur neun Flüchtlinge, alle aus Balkanstaaten, in einer Wohnung in Kaltbrunn untergebracht. Die "Sonne" war zu diesem Zeitpunkt geschlossen und man hatte eigentlich mit einer Fortsetzung des normalen Hotelbetriebs gerechnet. Bis zu 100 Flüchtlinge auf einem Schlag im Dorf, wie wird das werden? Das fragten sich die Schenkenzeller.

Neuen Verein gegründet

Am 15. Oktober stiegen dann die ersten 63 Flüchtlinge von den Erstaufnahmelagern kommend aus dem Bus und bezogen Quartier in der Sonne. Erwartet wurden sie von ehrenamtlichen Helfern, die einem Aufruf von Bürgermeister Schenk gefolgt waren. Diese Helfer trugen entscheidend dazu bei, dass sich der Aufenthalt der bis zu 100 Flüchtlinge in den darauf folgenden Jahren verhältnismäßig reibungslos gestaltete.

Dauerhafte Strukturen haben sich seit diesen Anfängen in 2015 zur Unterstützung und Integration der Flüchtlinge gebildet: Die ehrenamtlichen Helfer organisierten sich im Netzwerk Flüchtlingshilfe Schiltach-Schenkenzell. Kurz vor Jahresende 2018 taten sie auch den formalen Schritt und gründeten den Verein "Soziales Netzwerk Schiltach-Schenkenzell" (kurz: Sone).

Zusammenarbeit klappt

Und von den Rathäusern in Schenkenzell und Schiltach aus kümmern sich inzwischen Corinna Bühler als Integrations- und Flüchtlingsbeauftragte und Claudia Buchholz als Integrationsmanagerin um die Belange der Flüchtlinge, die schon länger hier sind und nicht mehr direkt vom Landkreis betreut werden müssen.

Schenkenzells heutiger Bürgermeister Bernd Heinzelmann ist froh, dass diese beiden Mitarbeiterinnen die Rathäuser bei der Verwaltungsarbeit entlasten. "Auch die Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Rottweil ist gut", bekräftigt Heinzelmann.

Diese Nutzung weiter geplant

Die "Sonne" sei eines von insgesamt fünf Gebäuden im Kreis, die das Landratsamt in dieser Form betreibe – und sie solle das auch bleiben, sei aus Rottweil zu hören. Die "Sonne" diene weiter als Zwischenstation, bis die Flüchtlinge von ihrem Anerkennungsstatus her in normale Wohnungen ziehen könnten beziehungsweise müssten – allerdings gebe es auch einige Dauerbewohner.

Zur Zeit bewohnen rund 60 Flüchtlinge die "Sonne", wie das Rathaus Schenkenzell mitteilt, darunter sogar einer aus Südkorea und ein US-Bürger mit muslimischem Hintergrund. "Viele Bewohner unterschiedlicher ethnischer Herkunft und Religion auf engem Raum, das ist natürlich nicht einfach", stellt Heinzelmann fest. Allerdings hätten sich die Probleme bei Abschiebungen oder mit Ruhestörungen in Grenzen gehalten oder geregelt werden können.

Insgesamt "keine Riesenbelastung"

"Insgesamt ist es aus Sicht der Gemeinde heute ein verträgliche Situation und keine Riesenbelastung", erklärt Heinzelmann. Und er hoffe, dass das so bleibe.

Auch mit Blick auf die Corona-Pandemie sei die "Sonne" bis jetzt mit einem blauen Auge davon gekommen, wenn auch das Helfernetzwerk wegen der Corona-Einschränkungen weniger für Neuankömmlinge tun könne als früher. Allerdings kämen diese inzwischen mehr aus Afrika und könnten auch Englisch, sodass die Verständigung einfacher sei als beim Start 2015. "Damals dominierte Arabisch, was fast keiner hier konnte", erinnert sich Heinzelmann.