Während der Asylantrag in Arbeit ist, wird kräftig geholfen

Flüchtlinge in Rottweil

1 Zwei junge Syrer arbeiten im Kleiderlädle des DRK mit. Foto: Stadt Rottweil/Probst

Flüchtlinge helfen in Rottweil im Ehrenamt mit. Ein ganz besonderes Projekt fördert diese Art des Engagements.









Unter dem Motto „Ehrenamt verbindet“ vermittelt die städtischen Fachstelle Integration seit Jahresbeginn Flüchtlinge an gemeinnützig tätige Initiativen in Rottweil. So freuen sich die Suppenstube oder der Kleiderladen des Deutschen Roten Kreuzes bereits über fleißige Helfer.