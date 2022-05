1 Viele Ukrainer haben in den vergangenen zwei Monaten ihr Land verlassen. Foto: Seco/dpa

Rund 1200 Flüchtlinge aus der Ukraine sind inzwischen im Kreis Rottweil untergekommen. Diese Zahl gab der Landkreis im Rahmen einer Telefonkonferenz am Mittwochmorgen bekannt. Die Situation habe sich etwas beruhigt, die Zahl der Zugänge sei aber immer noch hoch.















Kreis Rottweil - Der Kriegsbeginn in der Ukraine liegt mittlerweile etwas länger als zwei Monate zurück. Dass in dieser Zeit annähernd 1200 Menschen in den Landkreis Rottweil geflohen sind, sei eine enorm hohe Zahl, machte Sozialdezernatsleiterin Angela Jetter deutlich. Rund 900 Personen seien privat untergebracht, der Rest in den Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises.

Schon die zweite Woche in Folge "verschont" worden sei man bei der Aufnahme von Flüchtlingen aus den Landeserstaufnahmestellen. Das liege vor allem daran, dass man die Quote im Landkreis bereits gut erfüllt habe, so Jetter. Jedoch müsse man im Monat Mai zusätzlich zu den ukrainischen Flüchtlingen noch 15 Flüchtlinge aus anderen Herkunftsländern im Landkreis Rottweil aufnehmen.

Zahlen passen nicht

Immer noch mangele es an belastbaren Zahlen dazu, wie viele Flüchtlinge aus der Ukraine überhaupt nach Deutschland beziehungsweise nach Baden-Württemberg gekommen sind, kritisierte Landrat Wolf-Rüdiger Michel. Die genannten Zahlen beruhten auf Schätzungen und passten teilweise mit den Angaben aus den Landkreisen nicht zusammen. Belastbare Fakten seien jedoch wichtig, um für eine faire Flüchtlings- und somit auch Kostenverteilung im Land sorgen zu können.

Von den rund 1200 ukrainischen Flüchtlingen im Kreis sind etwa 320 in Rottweil untergebracht, 160 in Schramberg und der Rest in anderen Städten und Gemeinden des Landkreises. Bei der Registrierung der Geflüchteten sei man auf dem Laufenden, sagte Kreisordnungsamtsleiter Thomas Seeger. Dabei komme die PIK-Station, eine besondere Hardware, die die Identität der Personen sicher feststellt, zum Einsatz. Eine weitere werde bald in Betrieb genommen.

Unterkünfte verschieden lang gemietet

Die Laufzeiten der Unterkünfte seien sehr unterschiedlich, merkte Angela Jetter an. Viele seien auf Anraten des Landes bewusst erst einmal nur für ein Jahr angemietet, weil sich die Entwicklung nur schwer abschätzen lasse. Häufig gebe es dann eine Option auf Verlängerung, in manchen Fällen benötigten die Vermieter die Objekte nach einem Jahr aber auch selbst wieder. Manch andere Unterkünfte habe man derweil gleich für zwei bis drei Jahre angemietet.

Generell lebe man beim Thema Unterbringungen von der Hand in den Mund, meinte Landrat Michel. Auch wenn die Lage im Landkreis Rottweil stabil genug sei, um bei der Unterbringung der Flüchtlinge zumindest in nächster Zeit noch nicht auf Turnhallen oder ähnliche Optionen zurückgreifen zu müssen.

Faire Lastenverteilung gefordert

Ein Thema, das den Landkreis derzeit stark beschäftigt, ist der geplante Rechtskreiswechsel des Bundes zum 1. Juni. Dieser bedeutet, dass ukrainische Geflüchtete einen Rechtsanspruch auf Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch erhalten und nicht mehr nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Dieser Wechsel sei weder vom Land noch von den Landkreisen gewollt, sagte Landrat Wolf-Rüdiger Michel in der Telefonkonferenz. Es könne nun nicht sein, dass der Landkreis auf den dadurch entstehenden Kosten sitzen bleibe. Es bedürfe einer schnellen Lösung vom Bund und vom Land, um eine "faire Lastenverteilung" herbeizuführen.

Nach aktueller Einschätzung verteilten sich die ukrainischen Flüchtlinge auf etwa 530 Bedarfsgemeinschaften, teilte Jetter mit. Voraussichtlich würden rund 90 Prozent ab Juni Leistungen vom Jobcenter beziehen (Hartz IV) und zehn Prozent Leistungen des Kreissozialamtes (Grundsicherung im Alter).

Vorwiegend Kinder

Was die Gesundheit der Geflüchteten angeht, so gab Gesundheitsamtsleiter Heinz-Joachim Adam Auskunft. Im Servicecenter in Rottweil habe man rund 750 Ukrainer untersucht. 65 Prozent davon seien weiblich gewesen. Zudem waren laut Adam 30 Prozent der Untersuchten zwischen null und zehn Jahre alt, 20 Prozent zwischen elf und 19 Jahre alt und weitere 20 Prozent 30 bis 39 Jahre alt.

57 Personen habe man gegen Corona impfen können, berichtete Adam. 60 Prozent der Untersuchten seien nicht geimpft gewesen, neun Prozent hatten lediglich mündlich angegeben, geimpft zu sein.

Nachweis für Masernimpfung fehlt

Gegen Masern wurden 90 Personen geimpft. 68 Prozent der Untersuchten hatten mündlich mitgeteilt, bereits gegen Masern geimpft zu sein. Seit März 2020 gelte jedoch das Masernschutzgesetz, nach dem alle nach 1970 geborenen Personen, die in einer Gemeinschaftseinrichtung betreut werden oder eine Schule oder einen Kindergarten besuchen wollen, den Impfschutz nachweisen müssen. Man habe den Flüchtlingen deshalb angeboten, Blutuntersuchungen vorzunehmen, um dort mögliche Antikörper gegen Masern feststellen und einen schriftlichen Nachweis ausstellen zu können.

In Sachen Tuberkulose habe man derweil in diesem Jahr bereits fünf Fälle im Landkreis Rottweil registriert. Ansonsten seien die Fallzahlen jedoch mit fünf Neuerkrankungen pro 100 000 Einwohner sehr niedrig, gab Adam Entwarnung.