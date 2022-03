1 Lyudmilla Bogdanova und ihr Mann Tengo Askileiskiri haben Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen. Die Nationalität spielt bei der Russin und dem Georgier keine Rolle: "Es geht hier um Menschen. Nur das zählt", sagt Lyudmilla Bogdanova. Foto: Siegmeier

Für sie ist die Nationalität nicht entscheidend: Was für Lyudmila Bogdanova und ihren Mann Tengo Askileiskiri zählt, sind die Menschen. Die Russin und der Georgier haben nun in Rottweil Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen.















Rottweil - Im Krieg in der Ukraine stehen sich Russen und Ukrainer als Feinde gegenüber. In Deutschland, konkret hier in Rottweil, sieht das ganz anders aus. In der jüdischen Gemeinde feiern Russen und Ukrainer Seite an Seite Schabbat und dieser Tage Purim, hier sammeln russische Familien Hilfsgüter für ukrainische Flüchtlinge oder nehmen sie auch bei sich daheim auf.

"Es geht nicht um Nationalitäten"

So auch Lyudmilla Bogdanova und ihr Mann Tengo Askileiskiri. "Es geht dabei nicht um Nationalitäten, sondern darum, Menschen in größter Not zu helfen", betont Bogdanova im Gespräch, zu dem sie sich ganz bewusst entschieden habe, wie sie betont.

Aus eigener Erfahrung

Sie sei vor zwölf Jahren, kurz nach ihren Großeltern, nach Deutschland gekommen. Die heute 30-Jährige weiß, wie es sich anfühlt, in einem fremden Land zurechtkommen zu müssen. "Es war damals ein Umzug ins Nichts. Ich kannte weder Deutschland noch Rottweil", erzählt sie. Und für die Flüchtlinge sei das alles viel schwieriger, "da viele lediglich mit dem hier ankommen, was sie am Leib haben", schildert sie die Situation. So auch die Familie, die bei ihnen untergekommen ist. Für die Flucht sei nur wenig Zeit geblieben. Nur wenige Sachen hätten die Mutter und ihr 16-jähriger Sohn einpacken können. Von der persönlichen Habe sei nichts geblieben. Ob sie je in ihre Wohnungen zurück können, das weiß niemand.

Starthilfe

Nun gehe es darum, "Starthilfe" zu geben, zu übersetzen und die richtigen Stellen zu nennen, an die sich die Flüchtlinge wenden können, um Hilfen und Unterstützung zu bekommen. Und so klingelt während des Interviews auch immer wieder das Handy der jungen Frau. Sie beantwortet geduldig Fragen der Neuankömmlinge, denn die Coronapandemie macht das Ankommen nicht gerade leichter. Schnelltestzentren sind gefragt und die vielen Bestimmungen ohne Sprachkenntnisse schwer verständlich.

Sie hilft gerne und erklärt das jeweilige Prozedere. Sie erinnert sich noch gut an ihre erste Zeit in Deutschland. Sie habe erst wieder zurück nach Russland wollen. "Doch mir war klar, dass ich dann ein Schuljahr verliere. Deswegen bin ich hier geblieben", berichtet sie. Sie habe ihren Schulabschluss gemacht und schließlich in Nordrhein-Westfalen ein Architekturstudium absolviert, das sie mit dem Bachelor abgeschlossen hat. "Einfach war es nicht, da ich niemanden kannte. Aber mich hier zurechtzufinden, hat mich persönlich weitergebracht", erzählt sie.

Der Liebe wegen nach Rottweil

Ihren Mann, Arzt an der Rottweiler Klinik, habe sie bei einem Krankenhausbesuch kennengelernt. Und so sei sie – quasi der Liebe wegen – nach Rottweil zurückgezogen. Hier lebt sie nun mit ihrem Mann und ihrem kleinen Sohn. Sie freut sich, dass sie Flüchtlingen helfen darf.

Auch ihre Mutter ist engagiert, sammelt Kleidung und andere Dinge, die die Flüchtlinge benötigen, die im Moment hier ankommen und in Familien aufgenommen werden. "Ich finde es ganz toll, dass sich die Leute hier in Deutschland zusammentun und so viel Hilfe bieten. Für mich ist es schwer, zu sehen, was in Russland und in der Ukraine passiert. Man kann nur beten und hoffen", sagt sie mit Blick auf ihre einstige Heimat. Den Ukraine-Flüchtlingen stehen die Türen der jungen Familie jedenfalls auch weiterhin offen.