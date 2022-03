2 Benjamin Jetter und Jasmin Schüttlein Foto: Jansen

Mit dem Ausbruch des Kriegs in der Ukraine sind mittlerweile mehr als 250 Geflüchtete nach Rottenburg gekommen. Etwa die Hälfte von ihnen sind Kinder unter 18 Jahren. Um ihnen ein Bildungsangebot und eine Tagesstruktur zu bieten, hat die Stadt in der Tübinger Straße 68 eine vorläufige Schule eröffnet.















Rottenburg - Nur zehn Tage hat es gedauert, die Schule zu planen und einzurichten, am Montag war die Eröffnung. Drei Gruppen gibt es. In zwei Lerngruppen werden jeweils 13 Schüler unterrichtet. Eine Lerngruppe entspricht der weiterführenden Schule, eine der Grundschule. "Es gibt kein Klassenziel, das erreicht werden muss", sagt Angelika Thomma, Leiterin der Abteilung Schule und Sport der Stadt Rottenburg. Oberbürgermeister Stephan Neher lobt die Einrichtung für die Kinder und Jugendlichen: "Wenn man auf engem Raum zusammen ist, ist es gut, wenn man auch rauskommen kann."

Verständigung auch mit Händen und Füßen möglich

In den Klassen lernen die Kinder und Jugendlichen unter anderem Deutsch und Mathe. Außerdem gibt es Musik, Kunst und Sportangebote. "Vereinskooperationen sind sofort angeboten worden", freut sich Neher. Im Lehrerzimmer liegen Spenden vom TVR für Sport im Freien. Auch in der Ukraine ist bald Ostern: Jasmin Schüttlein, freiwillige Lehrerin und hauptberuflich Dozentin an der Hectorakademie, bemalt mit den Grundschulkindern Ostereier. Manche seien aber auch richtig begeistert von Mathe. Die Sprachbarriere bekommt sie gut in den Griff:

"Waren Sie schon mal im Ausland und haben die Sprache nicht verstanden? So funktioniert das", lacht sie. Zwei Viertklässlerinnen verstünden auch Englisch, sonst wird mit Händen und Füßen erklärt – viele verstünden auch durch Tonfall und Gesichtsausdruck, was gemeint sei. Andere ehrenamtliche Helfer sprechen Ukrainisch oder Russisch und können dolmetschen.

Es fehlt vor allem noch an Personal

Die Kleinsten gehen in die Spielgruppe für Drei- bis Sechsjährige. Hier ist immer ein Elternteil anwesend, insgesamt sind mittlerweile fünf Kinder angemeldet. In einem luftig-hellen Raum gibt es drei Tische aus alten Hohenbergschulbeständen, die Rottenburger Kindergärten haben ebenfalls Ausstattung beigesteuert. "Räume und Material sind nicht das Problem", erklärt Thomma.

Viel mehr fehle es an Personal – vor allem, wenn die Schule noch ausgeweitet werden sollte. 45 Personen stehen auf dem Dienstplan, allerdings sind es ausschließlich Ehrenamtliche. Sie arrangieren die Stunden von 8 bis 12 Uhr, mal sind sie allein, mal im Team. So wird Schüttlein am Tag nach der Eröffnung von ihrem Bruder Benjamin Jetter unterstützt.

Eine Sprache zu erlernen ist nie von Nachteil

Das Ziel ist, dass die Kinder langfristig in Regelschulen gehen können. Nach sechs Monaten, also nach den Sommerferien, greift für sie die Schulpflicht. Dann müssen sie in die örtlichen Schulen. Nach den Ferien wird auch das Gebäude gebraucht: Als Ausweichschule für die Hohenbergwerkschule, die dann abgerissen wird. Bis dahin können die Kinder hier Deutsch lernen und sich in Rottenburg einfinden. Auch für die Eltern ist das Angebot ein Glücksfall: Hier werden ihre Kinder betreut, während sie Behördengänge erledigen oder nach Arbeit suchen.

"Der Wunsch, die Hoffnung der Ukrainerinnen und Ukrainer ist natürlich, so schnell wie möglich zurückzukehren", meint Neher ernst. Doch wenn das nicht möglich ist, sind vor allem Deutschkenntnisse von Belang. Und auch wenn sie zurückgehen, ist die Bildung gut angelegt: "Eine Sprache zu sprechen ist nie von Nachteil."