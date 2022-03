2 Anina Glunk (von links), Natalie, Jürgen, Frieda und Brigitte Seemann zusammen mit den bei ihr wohnenden ukrainischen Frauen und einigen ihrer Kinder. Foto: Albert Bantle

Bereits über 50 aus der Ukraine geflüchtete Menschen, überwiegend Frauen mit Kindern, konnten seit Beginn des Krieges in der Ukraine in der Gesamtgemeinde Niedereschach untergebracht werden.















Link kopiert

Niedereschach - Knapp 40 dieser Menschen haben im Ortsteil Fischbach eine Bleibe gefunden. Viele Fischbacher Familien sind dem Aufruf von Bürgermeister Martin Ragg, die Gemeinde und den Landkreis durch die Bereitstellung von Wohnraum zu unterstützen gefolgt. Hierfür ist Ragg allen sehr dankbar. Zum Glück sind noch weitere Wohnraumangebote bei der Gemeinde eingegangen, so dass der nach wie vor zu erwartende Zustrom von geflüchteten Menschen aus der Ukraine auf die Gesamtgemeinde bezogen aktuell noch bewältigt werden kann.

Familie Seemann hilft sofort

Eine der Familien, die von Anfang an Wohnraum zur Verfügung gestellt hat, ist die Familie Brigitte und Jürgen Seemann. Sie betreiben ein Gästehaus und haben schon beim ersten Aufruf zur Bereitstellung von Wohnraum eine Mietwohnung und kurzzeitig auch Zimmer ihres Gästehauses zur Verfügung gestellt. Die ganze Familie Seemann kümmert sich voller Gastfreundschaft um die in ihrem Haus aufgenommenen Menschen, alles Frauen mit Kindern. So hat Tochter Natalie Seemann gleich bei der Ankunft der ersten Familie aus der Ukraine über die sozialen Medien einen Aufruf mit der Bitte um Unterstützung gestartet. Die daraufhin erfahrene Unterstützung war immens. Bergeweise wurden Kleider, Hygieneartikel und auch Nahrungsmittel abgeben. Und dies in einer Menge, dass die Familie am Briefkasten ihres Hauses einen Aushang anbrachte, mit dem Hinweis darauf, dass keine Spenden mehr benötigt werden. Einige, die helfen wollten, übergaben neben Kleiderspenden auch Geldspenden, direkt an die untergebrachten Menschen.

Auf beiden Seiten fließen Tränen

"Menschen die wir bislang noch nicht einmal kannten, brachten Spenden und fragten wie sie helfen können", so Brigitte und Natalie Seemann im Einklang. Selbst aus benachbarten Landkreisen kamen diese Menschen. So auch Anina und Daniel Glunk aus Fluorn-Winzeln. Sie folgten der Einladung von Natalie Seemann persönlich vorbeizukommen und einige ganz gezielt helfende Spenden persönlich an die geflüchteten Menschen übergeben. Dabei flossen auf beiden Seiten viele Tränen. So hatte Natalie Seemann für die gemeinsame Kaffeerunde, extra einen Kuchen mit den blau-gelben Nationalfarben der Ukraine gebacken und – als Zeichen der Verbundenheit – dann auch noch einen Kuchen mit den schwarz-rot-goldenen Farben. Auf Englisch konnte man sich bei der Kaffeerunde Dank einer englischsprechenden Ukrainerin, die alles übersetzen konnte, sehr gut unterhalten. Die vielen traurigen Schicksale, die spür- und greifbare Angst und Sorge der Frauen und Kinder um ihren Mann, Vater, Oma, Opa und andere Verwandte und Bekannte ließen keinen im Raum kalt. Eine der Frauen mit ihren beiden Kindern war erst im Haus Seemann angekommen und noch von der traumatisierenden und belastenden Flucht gezeichnet. Sie war, so wie die anderen Frauen auch, einfach nur froh, sich und vor allem ihre Kinder in Sicherheit zu wissen und zur Ruhe zu kommen.

Große Sorge um die Zurückgebliebenen

Doch die Sorge um die Zurückgebliebenen ist riesig. Nicht zu wissen ob man den Mann, den Vater, den Opa oder die Oma jemals wieder sehen wird, ist für die Frauen und Kinder einfach nur furchtbar, so wie der ganze Krieg.