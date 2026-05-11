Flüchtlinge in Niedereschach: „Sozialneid, Missgunst und Stimmungsmache schüren“

Zur Frage, ob Flüchtlinge in Niedereschach eine „traumhafte Vollversorgung“ genießen, wie im Gemeinderat erwähnt wurde, hat unser Leser Hartmut Lübben folgende Meinung.
„Matthäus 25:40-41 Der König wird ihnen dann antworten: ›Das will ich euch sagen: Was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder für eine meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan!‹ [...] Darauf wird er ihnen antworten: Amen, ich sage euch: Was ihr für einen dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr auch mir nicht getan.“