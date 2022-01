Afghanische Flüchtlinge in Lkw in Albstadt entdeckt

1 Beliebt unter Schleusern: Sattelschlepper für internationale Transporte Foto: Pawel Supernak/PAP/dpa

Auf einem Firmengelände in Albstadt sind zwei afghanische Migranten in einem aus Serbien kommenden Lastwagen entdeckt worden. Ob ein Fall von Schleusung vorliegt, ist unklar.















Albstadt – Laut Angaben der Bundespolizeiinspektion Konstanz hatte der serbische Lastwagenfahrer die Polizei benachrichtigt und angegeben, er habe beim Einparken auf dem Gelände Klopfgeräusche vernommen. Als der Auflieger wenig später in Gegenwart der Beamten geöffnet wurde, kamen zwei junge Männer zum Vorschein. Wie sich herausstellte, sind sie afghanische Staatsangehörige und 18 und 19 Jahre alt. Sie führten keine Ausweise mit sich und baten sofort nach ihrer Entdeckung um Asyl.

Drei Tage in verplombtem Laderaum

Wie erste Vernehmungen ergaben, sollen die beiden am 24. Januar in Serbien in den Auflieger gestiegen und dabei unbeobachtet geblieben sein. Der Anlieger wurde anschließend verplombt; der Sattelschlepper ging auf die Fahrt nach Deutschland; die Einreise erfolgte drei Tage später am Grenzübergang Bad Reichenhall. Die Bundespolizei schließt nicht aus, dass ein Fall von Schleusung vorliegt; das erklärte sie gestern auf Anfrage des Schwarzwälder Boten. Beweise gibt es momentan allerdings nicht; die Polizei ermittelt. Der Fahrer blieb auf freiem Fuß.

Anlaufstelle Karlsruhe

Augenscheinlich, so die Polizei, haben die jungen Männer die dreitägige Fahrt trotz der Kälte und der beengten Situation in guter gesundheitlicher Verfassung überstanden. Die vor Ort durchgeführten Coronaschnelltests waren negativ. Die beiden Flüchtlinge wurden zur Prüfung ihres Asylgesuchs in die Landesaufnahmeeinrichtung in Karlsruhe gebracht.

Im vergangen Jahr sind auf deutschen Fernstraßen mehrfach Flüchtlinge in Lastwagen entdeckt worden – im April etwa sieben vorgeblich minderjährige Afghanen bei Kaiserslautern, im Mai sieben Inder bei Erfurt und im August vier Afghanen bei Elchingen. Internationales Aufsehen erregten Schleusungen mit Todesopfern: Im österreichischen Parndorf wurden im August 2015 die Leichen von 71 Flüchtlingen aus dem Irak, dem Iran,Syrien und Afghanistan im luftdicht verschlossenen Laderaum eines Kühltransporters entdeckt. Im Oktober 2019 erstickten in England 39 vietnamesische Flüchtlinge in einem Lastwagen.