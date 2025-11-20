Flüchtlinge in Hechingen: „Das ist menschenverachtend, schäbig und beschämend“

1 Der Umgang mit syrischen und afghanischen Geflüchteten ruft Amnesty auf den Plan. Foto: Nabila Lalee/dpa Die Amnesty-Gruppe ist „empört“ über Umgang mit syrischen und afghanischen Geflüchteten.







Link kopiert



Beim jüngsten Treffen der Hechinger Amnesty-Gruppe (AI) stand zunächst die Situation in der Türkei im Fokus. Ein in einer Nachbargemeinde wohnhafter anerkannter Asylant berichtete, er sei als Jet-Pilot und Fluglehrer unmittelbar nach dem gescheiterten Putsch im Juli 2016 aus der Armee entlassen und verhaftet worden, obgleich er an dem Geschehen nicht beteiligt gewesen sei. Ein Jahr habe er im Gefängnis verbracht. Nachdem er – zu mehr als sechs Jahren Freiheitsstrafe verurteilt – kurzzeitig auf freiem Fuß gewesen sei, sei ihm die Flucht gelungen. Am Putsch sei nur eine sehr kleine Gruppe beteiligt gewesen, jedoch sei eine große Zahl Militärangehöriger entlassen und mit fadenscheinigen Gründen zu langen Haftstrafen verurteilt worden. Aus Gründen des Machterhalts sei der Druck auf die Opposition und regierungskritische Medien jetzt wieder stark erhöht worden, in der Türkei herrsche ein Klima der Einschüchterung und Unterdrückung.