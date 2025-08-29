Flüchtlinge in Burladingen: Lamm in Killer wird für Asylbewerber nicht mehr gebraucht

Einst sorgten Killermer Bürger mit ihrem Protest gegen das Lamm für bundesweite Negativ-Schlagzeilen. Jetzt sortiert der Landkreis das Gasthaus als Asylunterkunft aus.
Der Gasthof Lamm in der Ortsmitte von Burladingen-Killer mitten im Killertal wurde im Juli vor zwei Jahren bundesweit zum Inbegriff von Ausländerfeindlichkeit und Hetze. Bei einer Infoveranstaltung zum Thema Asylbewerberunterkunft wurde Landrat Günther-Martin Pauli ausgebuht und beschimpft, wütende Bürger drohten gar mit Feuerattacken, Absperrungen und Angriffen.