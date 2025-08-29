Flüchtlinge in Burladingen: Lamm in Killer wird für Asylbewerber nicht mehr gebraucht

Einst sorgten Killermer Bürger mit ihrem Protest gegen das Lamm für bundesweite Negativ-Schlagzeilen. Jetzt sortiert der Landkreis das Gasthaus als Asylunterkunft aus.

Der Gasthof Lamm in der Ortsmitte von Burladingen-Killer mitten im Killertal wurde im Juli vor zwei Jahren bundesweit zum Inbegriff von Ausländerfeindlichkeit und Hetze. Bei einer Infoveranstaltung zum Thema Asylbewerberunterkunft wurde Landrat Günther-Martin Pauli ausgebuht und beschimpft, wütende Bürger drohten gar mit Feuerattacken, Absperrungen und Angriffen.

Der Landrat war gesprächsbereit – Killers Bürger nicht Tags zuvor hatten die Killermer und ihr Ortsvorsteher Gerd Schäfer bei einer geschlossenen Veranstaltung zu dem Thema im Bürgerhaus getagt. Eingeladen waren vor allem die Gegner des Projektes.

Günther-Martin Pauli hatte von der Versammlung gehört, war überraschend aufgetaucht und gesprächsbereit. Killers Bürger waren es nicht, begleiteten ihn raus. Im Gemeinderat hatte das nicht-öffentlich ein Nachspiel – aber keiner übernahm je die Verantwortung.

Volles Haus und vollmundige Anklagen:Landrat Günther-Martin Pauli, rechts, im Juli 2023 im Bürgerhaus in Killer. Foto: Rapthel-Kieser

Der Landrat saß nach diesem Eklat unter anderem in der Talkshow von Markus Lanz, die bundesweit ausgestrahlt wurde. Er sprach gegenüber den Medien von einer „erschreckenden Erfahrung“ und von einem seiner „schlimmsten Abende“.

Danach brachen die medialen Dämme. Burladingen – und vor allem die Bürger von Killer – machten Schlagzeilen. Im Burladinger Gemeinderat drehten die Fernsehteams und weil bei der Info-Veranstaltung im Juli 2023 die AfDler aus Burladingen und die von weiter her das große Wort geführt hatten, war Burladingen mal wieder als „braunes Nest“ verschrien.

Landtagsabgeordnete wie der CDUler Manuel Hailfinger versuchten, sich in Vor-Ort-Terminen der Kritik zu stellen, die Argumente der Bürger anzuhören und ihnen die Politik auf Bundes- und Landesebene zu erklären. Einige Bürger fürchteten um ihr Hab und Gut, die Unbescholtenheit ihrer Töchter, unterstellten den Flüchtlingen von vornherein, Diebe und Kriminelle zu sein.

Jetzt, zwei Jahre später, ist der Spuk endgültig vorbei. Auf Anfrage hat das Landratsamt jetzt bekannt gegeben, dass das einst als Asylbewerberunterkunft so umkämpfte Gasthaus Lamm im Burladinger Ortsteil Killer zum Ende des Jahres als Flüchtlingsunterkunft aussortiert wird. Wir fragten im Landratsamt nach den Gründen.

Die Unterkunft in Burladingen-Killer im Gasthof „Lamm“ sei zum 30. November 2025 gekündigt worden. Die Nutzung sei, wie angekündigt, von vorneherein auf zwei Jahre befristet gewesen.

Die Unterbringungen kann der Kreis einsparen

Und weiter heißt es: „Seit einigen Monaten sind die Zugangszahlen Geflüchteter, zumindest im Vergleich zu den sehr hohen Zugangszahlen der letzten Jahre, zurückgegangen. Die stattgefundene Reduzierung der Zugangszahlen spiegelt sich in unserer Auslastung der vorläufigen Unterbringung wider. Vor diesem Hintergrund und im Sinne der haushaltsrechtlichen Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit wird die Zahl der vorläufigen Unterbringungen reduziert“.

Die Behörde erklärte ergänzend dazu, dass die Einrichtung Lochen 1, die Jugendherberge, als Unterkunft für Geflüchtete ebenfalls planmäßig zum 31. Dezember 2025 auslaufe. Der Auszug der verbleibenden Bewohner sei zum 30. September vorgesehen. Anschließend sei der Rückbau der Unterkunft geplant.

Im Lamm seien, so antwortete das Landratsamt auf unsere Nachfrage, nur noch zwei Familien mit je fünf Personen, also insgesamt zehn Personen untergebracht.

Und so entwickelten sich die Flüchtlingszahlen im Zollernalbkreis

Zwei „fette“ Jahre

Im Jahr 2022 wurden 105 Personen als Asylsuchende im Zollernalbkreis untergebracht. Danach, im Jahr 2023, erfolgte ein sprunghafter Anstieg. Es mussten 536 Personen untergebracht werden und im Jahr 2024 waren es zwar geringfügig weniger, aber immer noch galt es im Kreis, für 467 Personen eine Unterkunft zu finden. Diese Zahlen sind signifikant nach unten gesackt. Bis zum August dieses Jahres, also 2025, waren es nur noch 130 Asylsuchende im gesamten Zollernalbkreis, die auf Städte und Gemeinden verteilt werden mussten.