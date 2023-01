"In dieser Zahl steckt Sprengstoff" – Bürgermeister macht Ansage

Flüchtlinge in Bisingen

1 Roman Waizenegger im Gespräch. Bisingens Bürgermeister sagt: „Wir merken, wir Kommunen kommen mit diesen Vielfachkrisen an Grenzen. Und dennoch wird gesagt: Die werden es schon richten. Nein!“ (Archivfoto) Foto: Kauffmann

Bisingens Bürgermeister Roman Waizenegger spricht über Flüchtlinge, Container, Pläne und darüber, warum Olaf Scholz zwei Wochen lang seinen Job machen sollte.















Link kopiert

Bisingen - Roman Waizenegger erklärt, warum die Containerlösung für Flüchtlinge in Bisingen weiter verfolgt werden wird. Er spricht über die neue Kita, Katastrophenschutz und Kandidaten für die Oberbürgermeister-Wahlen in Albstadt sowie Balingen - und er betont: "Wir sind nahe an der Leistungsgrenze."