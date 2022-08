1 Beim Besuch von geflüchteten Ukrainern in Eningen bekommt Ministerpräsident Winfried Kretschmann von der Kindergruppe ein Bild geschenkt. Foto: LRA Reutlingen/Jacqueline Laci

Die Erstaufnahmestellen in Baden-Württemberg sind voll und die Zahl der Flüchtlinge steigt stetig. Ministerpräsident Kretschmann rechnet mit Einschränkungen und hofft auf bleibende Solidarität.















Eine Ukrainerin in Volkstracht überreicht Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) einen Laib Brot, Kinder singen für den Landesvater ein ukrainisches Lied und schenken ihm das Siegerbild aus dem Malwettbewerb der Betreuungsgruppe. In der vorläufigen Unterbringung für ukrainische Flüchtlinge in einem ehemaligen Hotel in Eningen unter Achalm (Kreis Reutlingen) brechen sich beim Besuch des Ministerpräsidenten am Unabhängigkeitstag der Ukraine am Mittwoch so etwas wie feierliche Rituale Bahn.