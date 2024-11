Flüchtlinge in Bad Dürrheim: Vieles ist dem Bürger nicht mehr vermittelbar

1 Es sind einige Hürden zu nehmen bis straffällig gewordene Flüchtlinge abgeschoben werden können. Foto: dpa/Michael Kappeler

Den Bürgern war und ist es nicht vermittelbar, dass der Staat einem Asylbewerber, der immer wieder kleine Feuer legt, fast nicht habhaft werden kann. Das Asylrecht beschützt Menschen auf der Flucht – und das zurecht. Hier haben wir als Gesellschaft eine Verpflichtung. Es sollte aber nicht Personen über lange Zeit beschützen, die mutmaßliche Brandstifter sind oder anderes auf dem Kerbholz haben in ihrem Gastland. Bei den Flüchtlingen sind zweifelsfrei Wirtschaftsflüchtlinge dabei. Um diese ging es beispielsweise auch bei der Diskussion um die Flüchtlingsunterkunft. Aber: Wenn diese so genannten Wirtschaftsflüchtlinge in Lohn und Brot stehen, einen Beitrag zur Wirtschaft leisten, wahrscheinlich Geld nach Hause schicken und dann abgeschoben werden, ist es den Bürgern genauso wenig vermittelbar. Und würden die Industrienationen manchen Ländern für die Rohstoffe das bezahlen, was sie wert sind, gäbe es auch weniger Wirtschaftsflüchtlinge.