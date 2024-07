So sind die Unterkünfte ausgelastet

1 Das „Refugio“ in Hechingen: Sozialdezernent Georg Link bezeichnete es im Ausschuss als Leuchtturmprojekt. Foto: Klaus Stopper

731 Plätze in zehn Kommunen hat der Zollernalbkreis derzeit für die vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen – davon 245 in Balingen und 236 in Albstadt.









„Nicht ganz so großen Druck wie im vergangenen Jahr“ habe es in diesem Jahr gegeben, sagte Sozialdezernent Georg Link am Montagabend im Schul-, Kultur- und Sozialausschuss des Kreistags.