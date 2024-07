1 Die vorläufige Unterbringung für bis zu 60 Flüchtlinge in Hechingen nimmt den Betrieb auf. Foto: Landratsamt

Die vorläufige Unterbringung für Flüchtlinge im Fürstengarten nimmt den Betrieb auf.









In die neue Container-Wohnanlage für Flüchtlinge am Zentrum am Fürstengarten in Hechingen ziehen Ende Juli die ersten Bewohnerinnen und Bewohner ein. Der Landkreis bringt dort in der vorläufigen Unterbringung zwölf Frauen im Alter zwischen 20 und 70 Jahren unter. Diese kommen aus Algerien, Somalia, Syrien und der Türkei.