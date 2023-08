1 Wegen langer Bauzeiten für Flüchtlingsunterkünfte musste der Kreis Ludwigsburg bereits auf Notunterkünfte in Sporthallen wie hier an der Carl-Schaefer-Schule in Ludwigsburg zurückgreifen. Foto: Simon Granville

Ludwigsburgs Landrat Dietmar Allgaier berichtet von einer immer schwierigeren Planung neuer Unterbringungsmöglichkeiten. Die Liste an Problemen aus einer Gemeinde ist besonders lang.









Landräte schlagen Alarm, Hilferufe aus den Städten und Gemeinden, Streit über die Verteilung und die Kosten – die Unterbringung von Flüchtlingen ist besonders seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine eines der bestimmenden Themen auf politischer Ebene in Deutschland. Die Region Stuttgart bildet da keine Ausnahme. Doch was sagen die Zahlen? Wie genau sieht die Situation in den einzelnen Landkreisen aus? Eine Übersicht zur vorläufigen Unterbringung im Kreis Ludwigsburg.