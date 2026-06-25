Flüchtlinge im Kreis Freudenstadt: Wie die Bundespolitik die lokale Integrationsarbeit torpediert

Die Bundespolitik spart an Sprach- und Integrationskursen für Flüchtlinge und Einwanderer. Die Auswirkungen zeigen sich nun mit voller Drastik im Landkreis Freudenstadt.

Eigentlich ist es ein Allgemeinplatz der Migrationspolitik: Damit das Land von Zuwanderung profitieren kann und diese nicht zur gesellschaftlichen Belastung wird, ist eine gelungene Integration entscheidend. Und praktisch nichts ist dabei so wichtig wie das Lernen der Deutschen Sprache.

Betroffen von den Kürzungen sind unter anderem die sogenannten Integrationskurse. Diese starten mit den absoluten Grundlagen und sollen die Teilnehmer innerhalb eines Jahres auf das Sprachniveau B1 bringen – eine steile Lernkurve also. Zusätzlich werden Kompetenzen vermittelt, die für den Alltag in Deutschland wichtig sind, zum Beispiel Themen wie Mülltrennung.

Anträge unbeantwortet

Die Kosten dafür übernimmt eigentlich das Bundesamt für Migration (BAMF). „Vorher hat der Bund die Hälfte oder alles bezahlt, je nach sozialem Status“, berichtet Marc Vogt, stellvertretender Leiter der Volkshochschule im Kreis, im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Kursteilnehmer mussten dafür einen Antrag stellen.

„Seit November letzten Jahres wurden die Anträge auf Zulassung nicht mehr bearbeitet“, erzählt Vogt. Eine offizielle Erklärung dazu habe es zunächst nicht gegeben. Erst Monate später im Februar sei dann die Information gekommen, dass künftig keine Personen im Asylverfahren und keine Einwanderer aus EU-Ländern die Kurse ganz oder anteilig bezahlt bekommen.

Weniger Teilnehmer bei gleichen Kosten

Die Folge: „40 bis 50 Prozent unserer Teilnehmer konnten von heute auf morgen nicht mehr in die Kurse kommen“, sagt Vogt. Das Kursangebot hätte daher um 20 Prozent reduziert werden müssen. Die Kurse, die noch stattfanden, hätten deutlich weniger Teilnehmer gehabt.

Mit anderen Worten: Der Landkreis gibt öffentliche Gelder für Integrationskurse aus, die dann wesentlich weniger Teilnehmer erreichen, weil der Bund sparen will. Denn ob ein Kurs nun komplett oder nur halb besetzt ist – an den Kosten ändert das nichts, wie Vogt bestätigt.

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Dafür brechen der Volkshochschule aber Einnahmen weg. „Das BAMF bezahlt uns nicht pro Unterricht, sondern pro Teilnehmer“, erklärt Vogt. „Durch die geringere Belegung in den Kursen bekommt der Landkreis deutlich weniger Geld.“ Dementsprechend schwierig werde es, erfahrene Lehrkräfte zu halten.

Und als ob das alles nicht schon schlimm genug wäre, gab es im selben Jahr noch weitere Einschnitte. Dabei traf es die sogenannten Berufssprachkurse. Diese knüpfen an die Integrationskurse an und haben das Sprachniveau B2 zum Ziel. Denn: „Für viele Arbeitgeber ist B1 zu wenig. Das reicht nicht für eine Ausbildung oder für einen Bürojob“, erklärt Vogt.

Könnte noch teuer werden

Doch auch hier setzte die Bundesregierung den Rotstift an. Die Folgen sind ebenfalls drastisch. „Trotz hoher Nachfrage konnten im Herbst 2025 nur 20 statt wie üblich 80 Personen mit Berufssprachkursen beginnen“, berichtet Vogt.

Im Gespräch wird deutlich, dass Vogt befürchtet, dass die Sparmaßnahmen für die Gesellschaft und die Staatskasse noch teuer werden könnten: Denn mangelnde Deutschkenntnisse könnten dazu führen, dass jemand keinen Arbeitsplatz findet. Und jemand, der keinen Job hat, koste den Staat mehr Geld als ein Berufstätiger.

„Ob es so klug ist, an der Stelle zu sparen, das stelle ich in Frage“, meint Vogt. Auch beklagt er, dass die Regierung vorab die Volkshochschulen nicht um eine Einschätzung gebeten habe. „Ich halte das für kurzsichtig, dass man die Sprachkursträger nicht mit einbezogen hat bei der Frage, wo Einsparungen getroffen werden können. Das finde ich nicht gut.“