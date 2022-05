1 Unterricht im alten Schulhaus in der Klosterstraße mit Anita Müller-Friese (links, mit rot-weiss gestreiftem Pullover) und Linda Vaas (Mitte stehend); vorne links sitzend die neunjährige Solomiia mit ihrer Mutter Lyuba. Foto: Zoller

"Zurzeit nehmen rund 25 Personen am Kurs teil. Er findet dreimal wöchentlich im alten Schulhaus in der Klosterstraße statt und ist kostenfrei", so Anita Müller-Friese. Die Pfarrerin in Rente ist Privatdozentin an der PH Karlsruhe und engagiert sich im Arbeitskreis Asyl für Flüchtlinge aus der Ukraine.















Bad Herrenalb - "Wir gehen davon aus, dass die Zahl unserer Schüler wachsen wird", berichtet die Pädagogin, die Anfang April den Sprachkurs in Bad Herrenalb sprichwörtlich aus dem Boden gestampft hat, um Geflüchteten einen kostenfreien Unterricht zu ermöglichen. "Ich bin froh, dass ich im Ruhestand die entsprechende Zeit habe, Sachen zu machen, die wichtig sind", so das Credo der aktiven Organisatorin, der es mittlerweile gelungen ist, zwei weitere Pädagoginnen für ihre Idee zu begeistern.

Drei Lehrerinnen

Gemeinsam mit Julia Fitas, einer geflüchteten Ukrainerin, die in ihrem Heimatland Deutschunterricht gegeben hat, und der Germanistin Linda Vaas, die auf dem Dobel lebt und dort als Nachhilfelehrerin für Schüler tätig ist, sind es nun drei Lehrerinnen, die sich montags, mittwochs und freitags jeweils von 10 bis 11 Uhr für die Flüchtlinge engagieren.

"Die eine Stunde Unterricht verfliegt wie im Nu", erklärt Vaas, die bereits an den Grundschulen in Remchingen und Eisingen Sprachunterricht für Kinder aus Syrien und Afghanistan gegeben hat. Durch den ersten Kontakt zu ihrer "neuen Klasse" ist sie sichtlich berührt: "Die Menschen hier suchen das Gespräch, obwohl wir noch keine gemeinsame Sprache sprechen."

Aus unterschiedlichen Städten

Mit den ersten Unterlagen in Deutsch beschäftigen sich mit Ausnahme der neunjährigen Solomiia, die mit ihrer Mutter Lyuba aus dem 1600 Kilometer entfernten Chernivtsi in der südlichen Ukraine stammt, ausschließlich Erwachsene, die aus unterschiedlichen Städten der Ukraine kommen. Noch werden die Abstimmungen zum Unterricht mit viel Augenkontakt und einigen Handzeichen begleitet, doch Vaas ist sichtlich zuversichtlich, dass alle schnell die deutsche Sprache sprechen werden und sie daher mit dem Unterricht zügig vorankommen wird.

Zwei Unterrichtseinheiten

Damit die "Schulklasse" auch entsprechend unterrichtet werden kann, hat Müller-Friese bereits die Aufteilung der Gruppe in zwei Unterrichtseinheiten angedacht. "Somit können sich die Anfänger bei Fragen und Abstimmungen mit unserer ukrainischen Kollegin in ihrer Landessprache verständigen, während die Fortgeschrittenen durch Frau Vaas und meine Person betreut werden." Hilfreich für das Erlernen einer fremden Sprache ist allerdings das tägliche Training vor Ort. Daher hat Müller-Friese sogenannte Sprach-Patenschaften ins Leben gerufen, damit ihre Schützlinge das eben Erlernte im täglichen Umfeld beim Einkauf oder in der Straßenbahn direkt umsetzen und aktiv üben können.

Laut Bürgeramt leben mittlerweile (Stand 21. April) 91 ukrainische Flüchtlinge in Bad Herrenalb, die nun die Möglichkeit haben sich intensiv mit der deutschen Sprache auseinander zu setzen.