Wie viele ukrainische Flüchtlinge kommen in den Kreis Rottweil? Ist man diesmal besser auf die Welle vorbereitet als 2015? Und wie viele Plätze stehen zur Verfügung? All das wurde im Rahmen der Ausschusssitzung des Rottweiler Kreistags besprochen.















Kreis Rottweil - Im Moment müsse man von Tag zu Tag planen und abwarten, wie viele Menschen aus der Ukraine nach Deutschland flüchteten, meinte Sozialdezernent Bernd Hamann in der Sitzung des Sozial-, Kultur- und Schulausschusses. Die Entwicklung der Lage im Osten habe alle überrascht. Dementsprechend sei man bedingt vorbereitet.

Angenommen, es kämen 100.000 Menschen aus der Ukraine nach Deutschland, so müsse Baden-Württemberg 13.000 davon aufnehmen, erklärte Hamann. Heruntergerechnet auf den Landkreis wären es dann 190 Flüchtlinge. Wenn es sich hingegen um eine Million Menschen aus der Ukraine handle, dann wäre die Anzahl mit der zur Flüchtlingswelle 2015/2016 vergleichbar. Der große Unterschied: Während 2015 nach und nach immer mehr Flüchtlinge kamen, ist diesmal laut Hamann vielmehr mit einem schnellen Anstieg zu rechnen.

Bislang habe das Landratsamt Rottweil noch keine Kenntnis von ukrainischen Flüchtlingen hier, jedoch wisse man nicht, ob und wie viele bereits privat aufgenommen worden seien. Spätestens, wenn man Leistungen für Asylbewerber in Anspruch nehmen wolle, müsse man sich aber anmelden.

150 Plätze gleich verfügbar

Man habe bereits die Städte und Gemeinden im Landkreis angeschrieben und auf die Notwendigkeit von Unterkünften hingewiesen, sagte Hamann weiter. Aktuell stünden im Kreis Rottweil 150 Plätze für Flüchtlinge, egal woher, zur Verfügung. Für 100 weitere Plätzen sei man gerade in der Verhandlung. Für jede Unterkunft, die man schaffe, benötige man die Genehmigung des Regierungspräsidiums, jedoch werde diese eigentlich immer innerhalb eines Tages erteilt. Schnell ausbauen müsse man, je nach Anzahl der Flüchtlinge, auch die Personalstruktur.

Derzeit gebe es viele Anfragen aus der Bevölkerung, wie man helfen könne. "Es herrscht eine riesengroße Betroffenheit", so Hamann. Sinnvoll seien erst einmal aber Geldspenden. Bei Sachspenden müsse man darauf warten, wer komme, und sich dann am Bedarf der Geflüchteten orientieren. Es bringe nichts, seinen halben Kleiderschrank jetzt auf gut Glück auszuräumen. Kreisrat Winfried Hecht (SPD) fragte, ob der Landkreis sich an einem Hilfstransport an die ukrainische Grenze beteilige. Dies verneinte Landrat Wolf-Rüdiger Michel. Man habe jedoch von Anfang an mit dem Busunternehmen Hauser in Kontakt gestanden. Abgesehen davon verfüge der Landkreis nicht über die erforderliche personelle Kapazität, um einen Hilfstransport in die Wege zu leiten.