1 Der Zustrom der Flüchtlinge aus der Ukraine stellt die Stadtverwaltung vor eine Herausforderung – es werden deshalb 24 neue Stellen benötigt. Foto: Grits

Villingen-Schwenningen - Inwiefern können und sollen die geflüchteten Ukrainer als Mitarbeiter, beispielsweise als Erzieherinnen oder Lehrerinnen, in Villingen-Schwenningen angeheuert werden? Diese Frage stand am Mittwoch im Gemeinderat im Mittelpunkt, nachdem Oberbürgermeister Jürgen Roth von den Fraktionen mehrheitlich grünes Licht signalisiert worden war für die erforderlichen Personalstellen wegen des erwarteten Zugangs an Flüchtlingen.

Stadt will 24 Stellen schaffen

2500 Flüchtlinge sollen im Landkreis Schwarzwald-Baar aufgenommen werden, etwa 40 Prozent dieser Menschen, so Roth, würden im Rahmen der Anschlussunterbringung der Stadt Villingen-Schwenningen zugewiesen.

Insgesamt 24 Stellen will die Stadtverwaltung dafür schaffen – und zwar für die verschiedensten Aufgaben, beginnend bei Tätigkeiten in den Abteilungen Ausländerwesen, Bürgerservice oder der Abteilung Kinder- und Jugendhilfe bis hin zur Kinderbetreuung oder Integrationsmanagern oder Erziehern.

Bleiben die Geflüchteten?

Joachim von Mirbach (Grüne) regte an, das Potenzial, das nun auf unglückseligem Weg nach Villingen-Schwenningen geschwemmt worden ist, "abzuschöpfen" und beispielsweise auch das Fachpersonal darunter, möglicherweise Erzieherinnen oder anders Befähigte, einzustellen. "24 Stellen, das ist eine gigantische Zahl", fand Elif Cangür (Grüne), "aber da sind wir dafür, keine Frage!"

Nicola Schurr (SPD) gab jedoch zu bedenken, dass die Mehrheit der Geflüchteten allem anderen voran hoffe, baldmöglichst in die Heimat zurückkehren zu können. Es bedürfe also eines guten Fingerspitzengefühls, mit ihnen in dieser Situation richtig umzugehen – dabei wünsche er der Verwaltung viel Glück, so Schurr.

Ein einhelliges Ja dank einstimmigen Beschlusses gab der Stadtverwaltung am Ende Rückenwind für die Schaffung der 24 Personalstellen für die Jahre 2022 und 2023. Finanziert werden sollen sie über Einsparungen im gesamten Personalbudget.