1 Heidrun und Volker Kliewer haben in einer Wohnung in der Freien Studienstätte in Unterlengenhardt zwei Mütter mit jeweils zwei Kindern, eine Oma und einen kleinen Hund untergebracht. Foto: Krokauer

In der Freien Studienstätte Unterlengenhardt sind Flüchtlinge aus der Ukraine untergekommen. Sie sind unendlich dankbar dafür, ein Dach über dem Kopf zu haben.















Bad Liebenzell-Unterlengenhardt - Wegen des Angriffskrieges der russischen Armee auf die Ukraine kommen immer mehr Flüchtlinge nach Deutschland. Zwei Mütter mit jeweils zwei Kindern im Alter zwischen fünf und neun Jahren, eine Oma und ein kleiner Hund haben in einer Wohnung in der Freien Studienstätte Unterlengenhardt eine neue Bleibe gefunden. Die Freie Studienstätte gehört einem Verein. Heidrun und Volker Kliewer haben sie gepachtet. In der Studienstätte steht den fünf Geflüchteten in einer Wohnung vier Gästezimmer mit Bad, Küche und WC zur Verfügung. Auch eine Waschmaschine ist vorhanden.