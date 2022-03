In Schonach wird weiterer Wohnraum gesucht

1 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sind auch schon in Schonach angekommen. Nun ist die Gemeinde auf der Suche nach zusätzlichem Wohnraum. Foto: Joleńka/Pixabay

Täglich kommen mehr und mehr Flüchtlinge, vor allem Frauen und Kinder, aus der Ukraine in die westlichen Staaten. Die ersten Flüchtlinge sind auch schon in Schonach gemeldet.















Schonach - "Das schlimme Schicksal, das diese Menschen getroffen hat, muss gelindert werden", betont Bürgermeister Jörg Frey in einer Pressemitteilung. Er ist sich sicher, dass in den kommenden Tagen weiterer Wohnraum in Schonach benötigt wird. Daher bittet er Bürger, die Wohnraum zur Verfügung stellen können, sich bei Jennifer Hopf von der Gemeindeverwaltung, E-Mail j.hopf@schonach.de oder Telefon 07722/9 64 81 42, zu melden.

Bürgermeister bittet um Solidarität

Des Weiteren wäre Frey dankbar, wenn sich Personen melden, die der russischen oder ukrainischen Sprache mächtig sind und als Dolmetscher fungieren könnten.

Bürgermeister Frey appelliert an die Bevölkerung: "Bitte helfen Sie mit, dieses furchtbare Schicksal der betroffenen Bürgerinnen und Bürger aus der Ukraine lindern zu können. Wir müssen unsere Solidarität zeigen und diesen Menschen helfen."