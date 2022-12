2 Landrat Günther-Martin Pauli informiert zahlreiche Interessierte über die Unterbringung von Flüchtlingen in der ehemaligen Jugendherberge Lochen. Foto: Kappe

Groß war das Interesse bei der Infoveranstaltung in Tieringen. Das Landratsamt informierte über die Unterbringung von Flüchtlingen in der ehemaligen Jugendherberge Lochen.















Link kopiert

Meßstetten-Tieringen - Zahlreiche Zuhörer waren gekommen. Und sie hatten einige Fragen im Gepäck. Landrat Günter-Martin Pauli zeigte sich überrascht von der Vielzahl der Interessenten. "Wir wollen für Sie in dieser Angelegenheit transparent sein und Sie so früh wie möglich mit ins Boot holen", sprach er die Bürger an. Gleichwohl wisse er, dass es schwer sei, sich dem Thema Flüchtlingshilfe ohne Emotionen zu nähern. "Das ist eine Herausforderung für die gesamte Bürgerschaft." Umso wichtiger war ihm, dass die Anwesenden am Dienstagabend die Möglichkeit bekamen, Fragen zu stellen.

Der Landkreis sei gefordert, für Flüchtlinge und Asylsuchende Wohnraum zu finden, Unterkünfte bereitzustellen und soziale Unterstützung zu bieten, erklärte er. Klar wurde, dass es sich bei den Asylbewerbern und Flüchtlingen in der Jugendherberge es sich nicht um Ukrainer handeln werde. Diese werden im Ankunftszentrum in Meßstetten betreut.

Dampf herausnehmen

Ein wenig "Dampf herausnehmen" wollte Meßstettens Bürgermeister Frank Schroft. Über die Stadträte habe er ein gewisses Grummeln aus der Bürgerschaft vernommen. Dem wolle man mit viel Transparenz und dem Dialog entgegen kommen. "Das Ganze lebt von der Akzeptanz im Ort."

Sozialdezernent Georg Link und der Leiter des Amts für Zuwanderung und Integration im Zollernalbkreis, Thomas Zizmann, versorgten die Zuhörer mit Zahlen, Daten und Fakten rund um die Flüchtlings- und Asylsuchenden-Situation im Kreis. Aktuell waren am Dienstag 41 Geflüchtete auf der Lochen angekommen. Neun weitere wurden noch erwartet. Etwa 30 bis 40 Flüchtlingen werden im Januar hinzukommen.

100 Betten

Auf rund 1200 Quadratmetern Nutzfläche stehen in der Jugendherberge rund 100 Betten in 36 Zimmern zur Verfügung. Einiges sei renoviert worden, darunter die Küche, in der die Bewohner selbst kochen werden. Darüber hinaus stehen fünf Gemeinschaftsräume zur Verfügung, in denen auch Schulungen oder Deutschkurse angeboten werden sollen. Der Alltag der Bewohner soll strukturiert werden. Für die engmaschige Betreuung sorgen unter der Leitung von Andrea Schmoll Sozialbertreuer des Caritasverbands Zollern. Außerdem wird rund um die Uhr ein Sicherheitsdienst anwesend sein. Um die technische Unterstützung kümmert sich ein Hausmeister.

Ehrenamtliche Helfer nötig

Dennoch sei die Hilfe und Unterstützung durch ehrenamtlich engagierte Menschen unverzichtbar, stellten die Vertreter des Landratsamtes klar. Dringend gewünscht sei die Mitwirkung von Freiwilligen in verschiedenen Tätigkeitsfeldern. Dies könne Deutschunterricht oder Kinderbetreuung sein sowie Hilfe beim Ausfüllen von Formularen, Patenschaften, Fahrdienste oder Aktionen wie Wandern oder Fußballspielen. Pauli appellierte: "Wir müssen diese Menschen begleiten und können sie nicht nur vor sich hin leben lassen.“ Ehrenamtliche Unterstützung sei unverzichtbar. "Da kommen Menschen mit Not im Gepäck zu uns."

In Dialog treten

In den Dialog treten wollten die Stadt Meßstetten sowie der Landkreis mit den Bürgern und so bestand die Möglichkeit, Fragen zur Flüchtlingsunterkunft zu stellen. Woher die Menschen kommen und wie alt sie sind, waren die ersten Fragen. Wohnheimleiterin Andrea Schmoll wusste, bei den Neuankömmlingen handele es sich überwiegend um junge Männer der Jahrgänge 1992 bis 2001 sowie um eine Familie. Darunter sind Menschen aus Syrien, Afghanistan und der Türkei. Die Geflüchteten kommen aus Landeserstaufnahmestellen und sind erst seit wenigen Wochen in Deutschland. Geplant sei eine Aufenthaltsdauer von etwa 18 bis 24 Monaten.

Der Mietvertrag laufe vorerst bis Ende des Jahres 2024. Wohin man sich wenden könne, wenn es zu Konflikten kommen sollte, wurde gefragt. Im Notfall klar an die 110, erklärte Schroft. Kleinere Konflikte könnten mit der Hausleitung oder der Gemeindeverwaltung geklärt werden. "Natürlich muss sich alles einspielen, aber wir beginnen beim Thema Flüchtlingshilfe nicht von vorne", beruhigte er. Auch was die Bedenken bezüglich der Nutzung des neuen "Tante-m-Ladens" angehe, sicherte die Verwaltung zu, ein Auge auf mögliche Konfliktpunkte zu haben.