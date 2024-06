Fluchtversuch in Villingendorf

1 Berauscht und ohne Fahrerlaubnis versuchte ein Mann bei Villingendorf vor der Polizei zu flüchten. (Symbolbild) Foto: piotr290 – stock.adobe.com

Ein Autofahrer hat am Samstagmorgen versucht, vor der Polizei zu flüchten. Wie sich herausstellte, war der Mann nicht nur deutlich zu schnell unterwegs.









Am frühen Samstagmorgen, gegen 0.45 Uhr, ist ein Autofahrer nach Angaben der Polizei vor einer Streife geflüchtet. Die Beamten waren wegen eines Einsatzes mit eingeschalteten Martinshorn und Blaulicht von Bösingen in Richtung Rottweil unterwegs, als ein vor ihnen fahrender 42-Jähriger seinen VW am Ortseingang Villingendorf stark beschleunigte und mit hoher Geschwindigkeit durch den Ort raste.