Fluchtversuch durch die Schutter: 17 Verstöße und eine Verhaftung nach Kontrollen in Lahrer Kneipen

Beamte des Polizeireviers Lahr haben in der Nacht von Freitag auf Samstag mehrere Gaststätten im Stadtgebiet genauer unter die Lupe genommen.







In der Zeit zwischen 23 Uhr und 1 Uhr wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag insgesamt sechs Lokale kontrolliert, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Dabei registrierten die Polizisten insgesamt 17 Verstöße. Hauptsächlich wurden Cocktail- und Shishabars kontrolliert, teilte Anna Mundinger von der Pressestelle der Offenburger Polizei mit. Unter anderem wurde gegen das Nichtraucherschutzgesetz sowie die Preisangabenverordnung verstoßen.