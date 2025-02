In der Nacht auf Donnerstag ist die Polizei wegen eines randalierenden Mannes zum Schweizermühlegässle in Oberndorf verständigt worden.

Ein Anwohner meldete, dass sich eine nicht dort wohnhafte Person lautstark vor dem Gebäude aufhielt und herumschrie. Beim Eintreffen der Beamten lief ein 38-jähriger Mann barfuß durch eine angrenzende Baustelle und versuchte sich in Pfützen springend der Kontrolle zu entziehen.

Die Beamten verfolgten ihn und stellten ihn kurze Zeit später in der Nähe fest. Beim erneuten Fluchtversuch stürzte er mehrfach, bis ihn die Polizisten schließlich stoppten. Der Mann wirkte stark alkoholisiert, verhielt sich aggressiv und befand sich in einem Zustand, in dem er nicht mehr eigenständig handlungsfähig war.

Lesen Sie auch

Zur Verhinderung weiterer Störungen nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam.