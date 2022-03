1 Sofia (von links), Bogdan und Nadia sind mit ihren Müttern vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet. Zuflucht haben sie bei einer Familie in Laufen gefunden. Foto: Müller

Von heute auf morgen die Heimat verlassen und alles Hab und Gut zurücklassen müssen – für viele unvorstellbar, für Vera Dubil und ihre Kinder Realität. Gemeinsam mit ihrer Nichte und deren Kindern ist sie vor dem Krieg in der Ukraine geflohen und hat Zuflucht bei einer Familie in Laufen gefunden.















Albstadt-Laufen - Als die russischen Soldaten am Donnerstagmorgen in die Ukraine einmarschierten und die ersten Raketen einschlugen, war für die 41-jährige Vera Dubil klar, dass sie weg musste: Sie packte die nötigsten Habseligkeiten in den Koffer und verließ zusammen mit ihrer 33-jährigen Nichte Halina und deren Kindern Lemberg – ukrainisch Lwiw – , wo beide Familien zuhause sind. "Wir hatten Angst vor dem, was kommt", sagt Vera Dubil, die früher oft beruflich in Deutschland war und die Sprache einigermaßen beherrscht.