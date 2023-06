Surafiel Haile (35) floh vor acht Jahren aus seiner Heimat Eritrea nach Freudenstadt. Hier arbeitete er sechs Jahre als Krankenpfleger. Jetzt macht er eine Ausbildung bei Arburg. Wie er der Diktatur in seiner Heimat entkam, wie gefährlich seine Flucht durch Nordafrika war und wie viel Kopfzerbrechen ihm die deutsche Bürokratie bereitet, erzählt er im Interview.

Herr Haile, warum sind Sie aus Ihrer Heimat Eritrea geflohen?

Das hatte unterschiedliche Gründe. Ich wollte eine bessere Zukunft haben und andere Perspektiven. Ich bin aber auch vor dem Militärdienst geflohen.

Immer wieder gibt es Berichte darüber, dass der Militärdienst in Eritrea mit Sklavenarbeit vergleichbar ist. Stimmt das?

Ja. Jeder 18-Jährige muss seinen Wehrdienst machen. Es ist nicht freiwillig. Und wenn du einmal im Militär drin bist, dann bist du erledigt. Dann bist du dein ganzes Leben lang im Militär. Und man ist dann nicht nur Soldat, sondern muss auch arbeiten. Du musst irgendwelche Brücken oder Straßen bauen. Feste Arbeitszeiten gibt es nicht, du musst einfach so lange arbeiten, wie es der Chef sagt, teilweise den ganzen Tag. Und man verdient nicht mehr als 50 Euro im Monat. Das ist wie Zwangsarbeit.

Was ist das für ein Staat, der so etwas mit seinen Bürgern macht?

Seit der Unabhängigkeit von Äthiopien im Jahr 1993 gab es keine Wahlen mehr. Es ist ein Ein-Parteien-Staat. Es gibt keine Meinungsfreiheit. Es gibt keine Demokratie.

Wie sind Sie dem entkommen?

Ich habe zum Glück in der Nähe der Grenze gewohnt. Andere Flüchtlinge müssen sieben oder zehn Tage laufen, um zur Grenze zu kommen. Ich konnte das erste Stück mit dem Auto fahren und bin dann zu Fuß weiter. Wir waren zu zweit, ein Kumpel von mir war mit dabei.

Unsere Empfehlung für Sie Flüchtlingsunterkunft in Zwieselberg Bewohner erheben schwere Vorwürfe gegen russischen Unternehmer Und schon wieder gibt es neue Vorwürfe gegen den Betreiber der Flüchtlingsunterkunft in Zwieselberg. Laut der Bewohner des ehemaligen Hotels hat der russische Unternehmer im großen Stil Dokumente gefälscht und dadurch Leistungen erschlichen.

Hatten Sie Angst?

Ich habe mir Sorgen gemacht, dass ich erwischt werde. Vom Militär abzuhauen gilt als Verrat. Unterwegs haben wir einen Schäfer getroffen. Am Anfang haben wir Angst gehabt, dass er uns verrät. Das passiert immer wieder. Es ist schwierig, irgendjemandem zu vertrauen. Aber er war verdammt freundlich zu uns und hat uns einen kürzeren Weg gezeigt. Mit uns mitgehen wollte er aber nicht, denn das wäre auch für ihn gefährlich gewesen.

Nachdem Sie die Grenze überquert hatten, waren Sie aber noch längst nicht am Ziel.

Nein, das war erst der Anfang. Wir waren im Sudan und auch dort illegal. Von Khartum aus haben uns Schleuser nach Libyen gebracht. Wir waren eine Gruppe von 29 Leuten und wurden auf die Ladeflächen von zwei Pick-ups verteilt. Es war so eng, dass wir unsere Beine über den Rand der Ladefläche baumeln lassen mussten.

Wo sind Sie über die Grenze gefahren?

An einer Stelle in der Sahara, wo der Sudan, Libyen und Ägypten aneinander grenzen. Damals war in Libyen der Islamische Staat aktiv und es gab deshalb Spannungen zwischen Ägypten und Libyen. Unser Fahrer hat ein Fahrzeug des ägyptischen Militärs übersehen – einen Pick-up mit Maschinengewehr. Die haben auf uns geschossen und uns verfolgt. Vielleicht dachten sie, wir wären Terroristen. Irgendwann waren sie nicht mehr hinter uns. Ich vermute, da waren wir dann über die Grenze.

Wie ging es dann weiter?

Wir waren ungefähr zwei Wochen durch Libyen unterwegs. Das war mein schlimmster Alptraum. Zehn Leute wurden in einen kleinen Toyota Corolla gequetscht. Und wir mussten auch in Kühllastwagen rein. Die Kühlung lief nicht. In die Decke haben sie ein kleines Loch gebohrt, damit man atmen kann. Wir waren vielleicht 100 bis 150 Menschen in einem Container. Die Schlepper interessiert es nicht, ob du überlebst oder nicht. Für die bist du nur Dreck. Zwei Tage waren wir so unterwegs. Zumindest nachts durften wir raus, um in der Wüste zu schlafen.

Nach den zwei Wochen waren Sie dann endlich an der Küste?

Fast. Wir wurden in einem Dorf untergebracht. Und irgendjemand hat der Polizei Bescheid gesagt. Die sind in der Nacht gekommen und haben uns mitgenommen. Doch die Polizisten haben ihr Geld von der Stadt nicht bekommen. Nach vier Tagen kamen sie zu uns und haben gesagt, wir müssen zahlen, um rauszukommen. Zum Glück hatte ich noch hundert Dollar in meiner Hose versteckt.

Geht es der Polizei dort überhaupt noch um Recht und Ordnung?

(Lacht) Das machen die nur fürs Geld. Die Polizei arbeitet auch mit den Schleusern zusammen. Als wir auf das Schiff gebracht wurden, das uns übers Mittelmeer gebracht hat, mussten uns kleinere Boote vom Hafen zum Schiff bringen. Und das waren Boote der Küstenwache.

Foto: Hamza Turkia/XinHua/dpa

Die Küstenwache? Die bekommt doch Geld von der Europäischen Union, um die Migration zu verhindern?

Genau. Das ist reinste Geldverschwendung. Ich frage mich wirklich, warum die Europäische Union diese korrupten Leute unterstützt.

Jetzt sind Sie zum Glück in Sicherheit in Deutschland. Aber ist Ihr Leben hier wirklich sorgenfrei?

Ich könnte mich freuen, wenn der Staat die Probleme von uns Eritreern besser verstehen würde.

Was meinen Sie damit?

Wir haben nicht die ganzen Papiere, die man als Europäer haben muss. Zum Beispiel die Geburtsurkunde, die interessiert niemanden in Eritrea. Ich habe nur eine gehabt, weil ich in der Stadt gelebt habe und Bescheid wusste. Wenn jemand aus einem Dorf kommt, hat der keine Geburtsurkunde.

Sie selbst hatten also keine Probleme?

Doch, denn die deutschen Behörden wollten von mir auch den Reisepass sehen. In Eritrea durften wir als junge Menschen aber keinen Pass haben. Das ist nicht erlaubt. Als Frau bekommt man zum Beispiel nur einen Pass, wenn man älter als 35 Jahre und verheiratet ist und zwei bis drei Kinder hat. Als Mann muss man 50 oder 60 sein, oder sehr krank.

Einen Reisepass bekommt also nur, wer vermutlich eh kein Interesse hat, das Land zu verlassen oder überhaupt nicht reisen kann?

Genau. Das macht die Regierung deshalb, damit niemand rausgehen kann.

Und hier in Deutschland kommen Sie dann nicht mehr an eritreische Papiere?

Die Ämter haben uns früher oft zur Botschaft geschickt. Das machen sie zum Glück kaum noch. Dort bekommt man zwar die Papiere, aber sie verlangen zwei Prozent von deinem Gehalt. Das ist wie eine Steuer. Doch das wollte ich nicht machen. Denn was unterstütze ich denn mit dem Geld? Dass meine Familie zuhause weiter unterdrückt wird.

Wie hat es sich denn für Sie ausgewirkt, dass Sie einige Papiere nicht haben?

Ich bin jetzt seit acht Jahren hier und wollte eine Niederlassungserlaubnis beantragen. Das ist abgelehnt worden, weil meine Identität nicht geklärt ist.

Warum?

Die haben gesagt, ich muss einen Reisepass aus meiner Heimat Eritrea mitbringen. Den habe ich natürlich nicht gehabt. Und mein Ausweis ist ein bisschen beschädigt an einer Ecke. Die meinten, es könnte sein, dass das Bild ausgetauscht wurde. Dabei habe ich auch ein Bild in meiner Geburtsurkunde. Ich habe alles mögliche gemacht, ich habe mich an die Regeln gehalten. Was muss ich noch machen, um mich anzupassen?