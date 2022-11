3 In einem abgelegenen Gelände nahe des Hohentwiels bei Singen wurde eine Taxifahrerin 2010 lebensbedrohlich verletzt. Der Täter floh und ermordete tags drauf eine andere Taxifahrerin in Hagnau am Bodensee. (Archiv) Foto: Braun

Ein 28-Jähriger sticht zwei Taxifahrerinnen nieder, von denen eine stirbt und die andere nur knapp überlebt. Dann kommt er lebenslang hinter Gitter – und flieht erneut.















Ein beispielloses Verbrechen erschütterte im Jahr 2010 die Bodenseeregion und weit darüber hinaus den ganzen Südwesten der Republik. Andrej W., ein damals 28-jähriger Spätaussiedler, brachte am 9. Juni 2010 in Hagnau am Bodensee eine Taxifahrerin um, nachdem er bereits tags zuvor eine Taxifahrerin in Singen am Hohentwiel lebensgefährlich verletzt hatte. Er musste gleich zweimal dingfest gemacht werden, ihm war nach seiner Verurteilung spektakulär die Flucht aus der psychiatrischen Anstalt gelungen, in der er eingesessen hatte. Die Region war tagelang in heller Angst vor dem Schwerkriminellen.