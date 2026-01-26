Flucht nach Unfall: Autofahrer fährt Brückengeländer in Wolfach kaputt

Mehrere Stahlstreben wurden dabei verbogen und sind zerbrochen. Am Auto und am Brückengeländer entstand ein Schaden von etwa 12 000 Euro. Der 20-jährige Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss fußläufig von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, heißt es weiter. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort.