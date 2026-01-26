Flucht nach Unfall: Autofahrer fährt Brückengeländer in Wolfach kaputt
Mehrere Stahlstreben wurden bei dem Unfall des 20-jährigen Mercedes-Fahrers zerstört. Foto: Karmann/dpa

Nachdem er mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein soll, fuhr ein Autofahrer in der Nacht auf Sonntag gegen ein Brückengeländer.

Ein 20-jähriger Autofahrer ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 1 Uhr mit einem Brückengeländer auf der Hauptstraße kollidiert. Der Mercedes-Fahrer soll laut Zeugenaussagen mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Vorstadtstraße gefahren sein, bevor er im Kurvenbereich zur Vorstadtbrücke von der Fahrbahn abkam und gegen das Brückengeländer fuhr, teilt die Polizei mit.

 

Mehrere Stahlstreben wurden dabei verbogen und sind zerbrochen. Am Auto und am Brückengeländer entstand ein Schaden von etwa 12 000 Euro. Der 20-jährige Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss fußläufig von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, heißt es weiter. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort.

 