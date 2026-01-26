Flucht nach Unfall: Autofahrer fährt Brückengeländer in Wolfach kaputt

Nachdem er mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein soll, fuhr ein Autofahrer in der Nacht auf Sonntag gegen ein Brückengeländer.
Ein 20-jähriger Autofahrer ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 1 Uhr mit einem Brückengeländer auf der Hauptstraße kollidiert. Der Mercedes-Fahrer soll laut Zeugenaussagen mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Vorstadtstraße gefahren sein, bevor er im Kurvenbereich zur Vorstadtbrücke von der Fahrbahn abkam und gegen das Brückengeländer fuhr, teilt die Polizei mit.