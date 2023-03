1 Olha Storozhenko (von links) und Natascha Tkach. Foto: Rahmann

Natascha Tkach und Olha Storozhenko haben sich kennengelernt, als sie beide nach ihrer Flucht aus der Ukraine in der letzten Märzwoche 2022 in Schiltach angekommen sind.









Die Herkunftsstädte der beiden geflüchteten ukrainischen Frauen – Olha Storozhenko kommt aus Charkiw, Natascha Tkach aus Poltawa – sind über hundert Kilometer voneinander entfernt.

Die Epidemiologin Storozhenko ist mit ihren ein- und neunjährigen Töchtern direkt mit dem Zug nach Berlin gefahren, wo sie von einer Familie aufgenommen wurde. Die Reise bezeichnet sie als „adrenalingetrieben“, sie habe „kein Ziel gehabt“ und nicht gewusst, wann wieder Ruhe einkehren wird. Ihr Mann musste in der Ukraine bleiben. Storozhenko ist „sehr glücklich, dass sie in so einer Stadt wie Schiltach gelandet ist.“ Auch die „Möglichkeiten für Kinder“ findet die Epidemiologin überzeugend. Die geflüchteten Ukrainer unterstützen sich gegenseitig, so Storozhenko.

„irgendwo abgebogen“

Tkach begeistert in Schiltach besonders „die Kinzig, wo man praktisch jeden Stein sehen kann“, dass sie „mit offenen Armen aufgenommen“ wurde, sie „auf der Straße von Leuten freundlich gegrüßt wird“ und das für eine kleine Stadt „reiche Kulturleben“.

Ihre Flucht nach Deutschland verlief über mehrere Umwege. Sie fuhr mit ihrem Mann und ihren drei Kindern im Auto – da ihre vierjährige Tochter von Geburt an querschnittsgelähmt ist, durfte ihr Ehemann mit ausreisen. Kurz vor Lwiw wurde ihr Diesel-Fahrzeug fälschlicherweise mit Benzin aufgetankt– dennoch erreichten sie „mit halbem Benzintank im Diesel“ Lwiw, wo das Auto repariert werden musste.

In Deutschland hatte die Familie schließlich kein Internet mehr – so sind sie einfach „irgendwo abgebogen“ und in Cottbus gelandet, wo „eine russisch-sprachige Person“ sie an die Erstaufnahmestelle weiterverwies. Dort seien sie schnell angekommen und mit einer Übernachtungsmöglichkeit, Essen und sogar mit Kinderspielen versorgt worden. Mit den Kindern haben sie gleich „am nächsten Tag den Zoo besucht“.

Schock in der Schweiz

Als die Familie weiter in die Schweiz fuhr, haben sie in einer Aufnahmestation jedoch „fast ein Trauma erlebt“, sagt Tkach. Dort sei ein Gefängnis zu einem Erstaufnahmezentrum umgebaut worden, die Unterkunft der Menschen auf der Flucht sei in früheren Gefängnis-Zellen gewesen. Die Bettwäsche sei dreckig gewesen, das Personal vor Ort habe selbst auf einen Hinweis die Wäsche nicht wechseln wollen. Sie seien durchsucht worden, nur fünf Personen durften gleichzeitig das Essen einnehmen und sie haben dabei sogar noch für den Parkplatz zahlen müssen.

Nach diesen Erlebnissen wollte Tkach mit ihrer Familie nach Stuttgart. Auf dem Weg dorthin sagte sie ihrem Mann müde: „Wir sind so lange schon unterwegs, bieg ab.“ So sind sie in Rottweil gelandet und von dort nach Vorderlehengericht weiterverwiesen worden. Tkachs Leben in Schiltach dreht sich viel um ihre Kinder – vor allem die querschnittsgelähmte Tochter muss sie oft beispielsweise zu Therapieterminen bringen. Tkach nimmt ebenso wie Storozhenko dazu an einem Deutschkurs mit Kinderbetreuung Teil, den das Soziale Netzwerk in der Grundschule in Schiltach organisiert.

Neue Freundschaften

Ein Großteil von Tkachs Familie und Freundeskreis sind in der Ukraine geblieben. Mit dem Chatdienst viber halten sie Kontakt. Eine Schwierigkeit in der Kommunikation besteht darin, dass der Strom aus Spargründen regelmäßig zu bestimmten Zeiten ausgeschaltet wird. Das erste halbe Jahr in Schiltach war für Tkach „wie ein Film, der vor ihren Augen abgelaufen ist“, aber sie „gewöhnt sich an die Situation“. Zudem „sind neue Freundschaften hier entstanden“.

Besonders interessieren sie auch die lokalen Bräuche in Schiltach und Schramberg. Sie will lernen „ihre Tradition zu bewahren, wie es die Schiltacher machen.“

Info

Hinweise

Die Familie von Tkach sucht dringend eine Wohnung, möglichst ebenerdig mit Terrasse oder Garten. Für den Deutschkurs werden aktuell dringend Deutschlehrer gesucht, die eine Bezahlung seitens des Secondhandladens Kreisel vom Sozialen Netzwerk erwartet. Die Aussagen der Ukrainerinnen basieren auf der Übersetzung eines dolmetschenden Mitarbeiters der Schwarzwälder Textil-Werke Heinrich Kautzmann.

Soziales Netzwerk

Das Soziale Netzwerk Schiltach/Schenkenzell organisiert einen Ukraine-Treff und betreibt eine Sachspendengruppe auf WhatsApp.Im Kreisel stellt Storozhenko selbst gemalte Bilder aus. Der besondere Dank der beiden Frauen gilt Annette Wolber vom Sozialen Netzwerk, die sich besonders um ihre Anliegen gekümmert habe.