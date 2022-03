Flucht in Schwarzwald-Baar-Kreis

15 Endlich, sie kommen! Maks, Valentina und Nadiia auf dem Weg über die Grenze. Foto: Spitz

Es gibt Momente im Leben, da steht man am Scheidepunkt. Der 13-jährige Sohn Maks und die 75-jährige Mama Valentina von Pflegerin Nadiia aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis stehen an einem solchen: am Grenzübergang Medyka. Zwischen Polen und der Ukraine. Zwischen Krieg und Frieden.















Schwarzwald-Baar-Kreis/Medyka - Eigentlich kam sie in den Schwarzwald-Baar-Kreis, um anderen zu helfen. Die 36-jährige Ukrainerin Nadiia ist Pflegekraft und war als solche erst ein paar Tage zuvor in einer Kreisgemeinde bei ihrer neuen Arbeitsstelle für die nächsten zwei Monate eingetroffen. Dann fielen in ihrem Heimatland Bomben.