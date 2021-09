1 Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Verdachts auf Trunkenheit im Straßenverkehr, den Schusswaffengebrauch untersucht das Landeskriminalamt. (Symbolbild) Foto: imago images/teamwork/Achim Duwentäster

In München hat ein Polizist bei einer Verkehrskontrolle auf einen Porschefahrer geschossen, der mit seinem Wagen auf ihn zuraste. Der Mann und seine Beifahrerin wurden dabei in der Nacht zu Donnerstag verletzt.

München - Bei einer Verkehrskontrolle in München hat ein Polizist auf einen Porschefahrer geschossen, der mit seinem Wagen auf ihn zuraste. Der Mann und seine Beifahrerin wurden dabei in der Nacht zu Donnerstag verletzt. Wie die Beamten mitteilten, hatte sich der Autofahrer zuvor mehrfach einer Kontrolle im Stadtteil Bogenhausen entzogen und erst an einer Autobahnausfahrt gehalten. Dort sei der 53-Jährige mit seinem Wagen auf einen der beiden Polizisten zugefahren. Der Beamte habe daraufhin mit seiner Dienstwaffe auf das Fahrzeug in Richtung des Fahrers gezielt, „um diese unmittelbare und gegenwärtige Gefahr für sein Leben abzuwehren“.

Der Fahrer sei zunächst erneut geflüchtet, dann aber verletzt in seinem Auto aufgefunden worden. Er kam ins Krankenhaus, seine Beifahrerin wurde leicht verletzt. Gegen ihn ermittelt die Polizei unter anderem wegen Verdachts auf Trunkenheit im Straßenverkehr, den Schusswaffengebrauch untersucht das Landeskriminalamt.