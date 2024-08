Der bei einem Freigang in Niederbayern geflohene 24-jährige Insasse einer psychiatrischen Einrichtung ist gefasst. Die Polizei nahm den als äußerst gefährlich eingestuften Mann am Donnerstag (08.08.) fest.

Ein 24-jähriger verurteilter Straftäter, der während eines Freigangs in Niederbayern geflohen war, konnte wieder gefasst werden. Das teilte die bayerische Polizei mit.

Bei dem 24-Jährigen handelt es sich nach Polizeiangaben um einen wegen eines Tötungsdeliktes verurteilten Mann, der im Bezirkskrankenhaus Mainkofen in Deggendorf untergebracht war. Die Beamten bezeichneten den Mann als „äußerst gefährlich“. Nach seiner Flucht war mit einem Großaufgebot von Einsatzkräften nach ihm gefahndet worden. Dabei kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.

Nach Hinweisen aus der Bevölkerung nahmen Polizeieinsatzkräfte den Mann am Donnerstag (08.08.) gegen 23.30 Uhr in Plattling in der Nähe eines Lebensmitteldiscounters widerstandslos fest.