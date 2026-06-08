Floßkanal in Maulburg: Als Österreich mit Basel handelte – und Baden war mittendrin

Einst zum Transport von Holz genutzt, heute ein ökologisch hochwertiger Bachlauf: Die Geschichte des Floßkanals, der auch durch Maulburg fließt, ist noch heute von Interesse.
Christof Schwald hat beim jüngsten Dorfrundgang bereits angekündigt, dass er in diesem Jahr noch eine weitere Tour plant: Dann soll es auch um den Floßkanal gehen, zu dem er bereits einige Informationen aus den Dorfchroniken über Maulburg und Hausen und R. F. Tscherters „Die einstige Flößerei im Wiesental“ (1925) zusammengetragen hat.