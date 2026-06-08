Floßkanal in Maulburg: Als Österreich mit Basel handelte – und Baden war mittendrin

Einst zum Transport von Holz genutzt, heute ein ökologisch hochwertiger Bachlauf: Die Geschichte des Floßkanals, der auch durch Maulburg fließt, ist noch heute von Interesse.

Christof Schwald hat beim jüngsten Dorfrundgang bereits angekündigt, dass er in diesem Jahr noch eine weitere Tour plant: Dann soll es auch um den Floßkanal gehen, zu dem er bereits einige Informationen aus den Dorfchroniken über Maulburg und Hausen und R. F. Tscherters „Die einstige Flößerei im Wiesental“ (1925) zusammengetragen hat.

Der Kanal verlief von einem Wehr zwischen Hausen und Zell bis zum Riehentor in Basel (beim Claraplatz). Zell im Wiesental und das hintere Wiesental gehörten damals zu Österreich, Hausen und das vordere Wiesental zu Baden. „Der Kanal floss östlich an Hausen vorbei, traf südöstlich von Fahrnau auf den Schlierbach und floss dann südlich an Schopfheim und Maulburg vorbei nach Höllstein“, sagt Schwald.

Erbaut ab 1724 für die Holzflößerei

Erbaut wurde der Kanal zwischen 1724 und 1726 für die Holzflößerei. Die damalige markgräfliche Regentschaft stimmte dem Kanal zu, forderte aber, dass seine Untertanen den Kanal bauen und als Flößerknechte dort arbeiten.

1726 startete der Betrieb auf dem Kanal. In einem Vertrag, den Österreich und Basel schlossen, war die Lieferung von Holz aus den vorderösterreichischen Gebieten zwischen Zell und Bernau geregelt.

Baden erhob Zölle auf das Holz

„Zeitweise beschäftigte der Kanal bis zu 400 Personen“, sagt Schwald. Baden erhob Zölle auf das Holz und verdiente so am Holzhandel zwischen Österreich und Basel mit. Das angelieferte Holz wurde südlich des Grendel in Zell im Wiesental gelagert und dann in den Kanal geworfen. Zur Beschleunigung wurden die vollgestauten Flößerteiche abgelassen. Am Anfang des Kanals und in Basel wurde die Holzmenge gemessen und kontrolliert.

„Obwohl der Kanal Arbeit ins Tal brachte, war er sehr umstritten“, weiß Schwald. Immer wieder wurden Felder und Gärten überschwemmt, weil die Wasserregulierung nur unzureichend funktionierte oder das angeschwemmte Holz sich unter den Brücken staute. Der Maulburger Pfarrer verlangte im Jahr 1746 Schadensersatz für ein überschwemmtes Dinkelfeld, das vollständig durch das Wasser ruiniert war. Schlimmer traf es laut Schwald 1747 die Höllsteiner Bauern, deren Talfelder aufgrund von Überschwemmungen keinen Ertrag abwarfen. Fünf Höllsteiner Familien mit 27 Personen wanderten daraufhin nach Siebenbürgen aus.

Nach 25 Jahren zeigten sich Folgen des Kahlschlags

„Für die vorderösterreichischen Gebiete zwischen Zell und Bernau brachte der Kanal zwar Arbeit für Holzfäller und Fuhrleute“, so Schwald, „aber schon bald zeigte sich, dass die Flößerei zum Problem wurde. Nach 25 Jahren Flößerei war das hintere Wiesental praktisch kahlgeschlagen, so dass die Einwohner nicht mehr genug Holz für den Eigenbedarf hatten. Aus den Wäldern versorgten sich die Bauern mit Brenn- und Bauholz. Schwald: „Köhler, Holzfäller und Fuhrleute verloren ihre Arbeit und verarmten.“

In den 1750er Jahren wurde die Flößerei eingestellt. 1759 wurde der Floßkanal zur Wässerung der anliegenden Wiesen im Hochsommer freigegeben.

Heute fließt der Floßkanal auf Maulburger Gemarkung noch weitgehend in seinem alten Bett und durchschneidet die im Süden gewachsenen Neubaugebiete. In Höllstein fließt der Kanal in die Wiese. Zwischen Maulburg und Höllstein wurde der Kanal verlegt und in den Mühleteich abgeleitet. Im Maulburg und in Schopfheim hat man eine Straße „Am Floßkanal“ genannt.

Um die schon vor 300 Jahren beklagten Überflutungen zu vermeiden, wurde 1989 zwischen Maulburg und Schopfheim ein großes Hochwasserrückhaltebecken angelegt. Die Brücken im Dorf wurden verbreitert und der Kanal erhielt einen neuen Querschnitt.

Inzwischen ist aus der sterilen Kanalrinne ein ökologisch hochwertiger Bachlauf geworden. Christof Schwald resümiert: „Mit dem Bau des Gewerbegebiets West erhält der Kanal als ökologische Ausgleichsfläche ein neues Bett nahe seiner historischen Führung.“