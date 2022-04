3 Einen Ruhetag haben die Schiltacher Flößer und ihr Floß in Kamp-Bornhofen eingelegt. Foto: Wegner

Nach dem Bezwingen der gefährlichen Stromschnellen beim legendären Loreley-Felsen am Montag haben sich die Schiltacher Flößer einen Ruhetag verdient.















Schiltach/Kamp-Bornhofen - Das Floß aus den Stämmen 14 mächtiger Schwarzwaldfichten liegt fast unscheinbar am Rand des gewaltigen Rheinstroms. Vertäut an einem Fähranleger, an dem sonst große Personendampfer festmachen, um den zahlreichen Gästen der Mittelrheinregion bei ihren Fahrten die einerseits lieblichen Weinhänge, zugleich aber auch schroffe Felslandschaft vor Augen führen zu können.

Vier Tage auf dem Rhein

Vier Tage haben die Flößer auf dem Rhein mittlerweile hinter sich, am Freitag wollen sie in Leverkusen-Hitdorf einlaufen – dort kamen in Vor-Eisenbahn-Zeiten viele der Baumstämme aus dem Schwarzwald und anderen Regionen an, die weiterverarbeitet wurden und zum Teil auch heute noch an und in den dortigen Fachwerkhäusern die Zeit überdauert haben. Dieses „Schicksal“ soll das Schiltacher Floß aber nicht erleiden: Ein Sponsor hat es den Flößern ermöglicht, die Stämme wieder zurück nach Schiltach zu bringen, um diese eventuell wieder einmal für gleiche Zwecke einsetzen zu können. Denn nach dem Rhein könnte sich Initiator Thomas Kipp die Donau als nächstes Floßgewässer vorstellen, das von den Schiltachern „bezwungen“ werden könnte.

An der Loreley vorbei

Wer kennt sie nicht, die Loreley, um die sich Sagen und Mythen ranken und von deren Gesang die Schiffer laut Heinrich Heine so abgelenkt worden waren, dass sie in ihr Verderben stürzten. Nun dieser Gefahr waren die Schiltacher Flößer nicht ausgesetzt – bei dem wenig erfreulichen Wetter hätte sich die Loreley, wenn es sie denn geben würde, auch sicher einen anderen Platz zum Kämmen ihrer langen blonden Haare ausgesucht, als den von Hagel und Regen umtosten Berghang über dem Rheintal. Und vom Kämmen der Haare von Mitflößerin Heide Pfaff lassen sich die Schiltacher nicht ganz so stark ablenken, als dass sie deswegen ihre Ruder sträflich aus den Augen gelassen hätten.

Positive Zwischenbilanz

„Wir haben alles gut überstanden“ sagt auch der Vorsitzende des Schiltacher Flößervereins, Hartmut Brückner, in einem Video auf der Vereinshomepage zu den bisherigen Etappen – auf den letzten Kilometern vor Kamp-Bornhofen waren sie selbst in das besagte Gewitter mit Hagel geraten.

Insgesamt zieht auch Thomas Kipp eine bislang positive Bilanz. Von einem „sehr respektvollen Umgang“ auf dem Fluss hinsichtlich des gemeinsamen Verkehrs mit der Großschifffahrt berichtet Kipp, und auch mit den Verhältnissen auf dem Wasser seien die Flößer „gut mit klar gekommen.“