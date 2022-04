1 Zwei Männer fahren im Auto von Österreich nach Deutschland – ohne Pass. Außerdem wird dem Fahrer vorgeworfen, ein Schleuser zu sein. Foto: Pleul/dpa

Hat ein 46-Jähriger, der seit einigen Jahren in Schiltach lebt, einen Landsmann über die österreichisch-deutsche Grenze geschleust? Dieser Frage ist das Amtsgericht Oberndorf nachgegangen. Indes, es muss ein weiterer Polizeibeamter als Zeuge vernommen werden, um dies klären zu können.















Link kopiert

Schiltach - Noch einmal vertagt wurde die Hauptverhandlung gegen den Beschuldigten, nachdem diese am ersten Termin am Donnerstag zunächst schon unterbrochen werden musste, weil der geladene Dolmetscher nicht erschienen war. Erst nachdem später eine Vertreterin kam, konnte die Strafverhandlung fortgesetzt werden.

Kein Reisepass

Beschuldigt wurde der 46-Jährige, ohne gültigen Pass in die Bundesrepublik eingereist zu sein, nachdem er bei Grenzkontrollen nahe Passau abgefangen worden war. Auch das Einschleusen einer ausländischen Person für den eigenen Vermögensvorteil war Teil der Anklage. Als die Polizei ihn und seinen Mitfahrer in Bayern anhielt, hatten beide keinen Reisepass bei sich. Auf dem Revier wurde der Schiltacher anschließend von den Beamten befragt. Bei der Auswertung der Chatverläufe stießen die Beamten jedoch auf belastendes Material: In gleich acht Einzelchats soll das gewerbsmäßige Überführen ausländischer Personen in die Bundesrepublik und weitere EU-Mitgliedsstaaten besprochen worden sein.

Beifahrer in Wien abgeholt

Aus der konkreten Konversation ergab sich, dass der 46-Jährige seinen Beifahrer in Wien abholen und in die Niederlande befördern solle – dort erwarte ihn ein Entgelt von 800 Euro. Der Angeklagte bestritt das. Ihm zufolge handele es sich bei seinem Kompagnon um einen Angehörigen des weiten Familienkreises. Dieser habe Asyl in Österreich beantragt, würde aber dort auf der Straße leben und vorhaben, wieder in die Türkei und anschließend Syrien zurückzureisen.

Welche Rolle spielen 800 Euro?

Der vermeintliche Schleuser schilderte dem Gericht, wie ihn der Vater seines Mitfahrers kontaktiert und darum gebeten habe, seinen Sohn davon zu überzeugen, in Österreich zu bleiben. Nachdem er diesen mit gepackten Sachen antraf, schien es dem Angeklagten die beste Lösung, gemeinsam nach Deutschland zurückzufahren und den Mann vorerst bei sich aufzunehmen. Auf Nachfrage der Richterin, was es mit dem versprochenen Geld auf sich habe, führte der Angeklagte an, dass er einen Bekannten seiner Schwester, der in Athen lebt und seine Familie in Deutschland und den Niederlanden besuchen wollte, vom Flughafen abholen sollte. Dies wäre für ihn jedoch mit einem Kostenaufwand von 800 Euro verbunden, sodass er ablehnte und dem Bekannten empfahl, er solle sich doch ein Taxi nehmen.

Gesetze ihm unbekannt

Auf die Vorwürfe, ohne Pass eingereist zu sein, entgegnete der 46-Jährige, dass er schon öfters ohne Pass problemlos etwa die französische Grenze überquert habe und sehr erstaunt gewesen sei, dass ihm dies nun zur Last fällt. Die europäischen Gesetze hierzu seien ihm nicht bekannt. Nach dem Vorfall brach er den Kontakt zu diesen Angehörigen des Familienkreises ab; so habe er das Gefühl, von diesen in eine Falle gelockt worden zu sein.

Zweiter Verhandlungstag am 20. April

Ob die Screenshots nun wirklich die Schleusertätigkeit des 46-Jährigen belegen oder es sich lediglich um Gespräche mit der eigenen Familie handelt, ist noch unklar. Ferner ist dem Gericht auch das Verwandtschaftsverhältnis zwischen den beiden Reisegefährten, das vom Beifahrer bestritten wird, weiterhin unbekannt, sodass ein weiterer Zeuge vernommen werden muss. Dieser muss zum nächsten Verhandlungstag am 20. April aus Passau anreisen.