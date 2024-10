Musikalisch und atemlos wird es mit Florian Wagner am Samstag, 19. Oktober, im Dornhaner Bürgersaal.

Florian Wagner hat nur noch eins im Kopf: FUNK YOU! Seine große Liebe ist das Klavier, seine Leidenschaft die Musik.

Und das spürt man, wenn er sich durch alle Epochen und Stilrichtungen spielt – egal, ob Jazz, Klassik oder Schlager.

Virtuoses Klavierspiel

Wagner ist ein Multitalent und ein Entertainer der Extraklasse. Er räumt einen Preis nach dem anderen ab und zeigt, wie Musik berührt.

Sein virtuoses Klavierspiel erinnert an eine „Mischung aus Billy Joel und Keith Jarrett“ (Münchner Merkur), seine Texte verursachen „unvermittelte Lachanfälle beim Publikum“ (Sächsische Zeitung) und „er singt so schön wie Michael Bublé“ (seine Mama).

Vorverkauf und Abendkasse

In FUNK YOU zeigt der Pianist und Sänger, wie Mozart „Atemlos“ geschrieben hätte und ob Beethoven wirklich taub war.

Am Samstag, 19. Oktober, ist er um 20 Uhr in Dornhan. Es gibt noch ein paar wenige Tickets im Vorverkauf.

Tickets für 22 Euro (20 Euro ermäßigt) gibt es an den VVK-Stellen im Bürgerbüro Dornhan, in den Buchlesen Dornhan, Sulz und Schramberg sowie unter www.reservix.de und an der Abendkasse.