1 Gegen Union Berlin wurde Florian Müller nach knapp einer Stunde für den verletzten Noah Atubolu eingewechselt, am Samstag wird er von Beginn an spielen. Foto: Harry Langer/dpa

Wenn der SC Freiburg am Samstag Borussia Dortmund empfängt, steht auch Ersatztorwart Florian Müller im Fokus. Siebenmal stand er diese Saison schon auf dem Platz. „Ein Vorteil“, findet Trainer Julian Schuster.









Nachdem Trainer Julian Schuster am Sonntagabend noch Hoffnung hatte, dass Noah Atubolus Verletzung nicht so schlimm ist, kam am Dienstagmorgen die schlechte Nachricht. Der Stammtorwart des SC Freiburg fällt „bis auf Weiteres“ mit einer Kapselverletzung in der Schulter aus.