Florian Kienzler verlässt Königsfeld: Vom Hauptamtsleiter zum Bürgermeister – und das mit großer Zustimmung

1 Florian Kienzler Foto: Lisa Rapp

88, 5 Prozent – eine überwältigende Mehrheit, mit der sich Florian Kienzler, aktuell noch Hauptamtsleiter in Königsfeld, den Bürgermeisterposten in Emmingen-Liptingen gesichert hat. Am 15. September tritt er seine neue Dienststelle im Kreis Tuttlingen an.









Nach 32 Jahren im Amt stellte sich Bürgermeister Joachim Löffler in Emmingen-Liptingen nicht mehr zur Wahl auf. Am 14. September endet seine Amtszeit, einen Tag später beginnt die von Florian Kienzler. Der Königsfelder Hauptamtsleiter konnte 1849 Wähler hinter sich vereinen. „Ich habe mich riesig gefreut und war überwältigt. Ich habe zwar schon gehofft, dass es im ersten Wahlgang klappt, aber von der Eindeutigkeit des Ergebnisses war ich überrascht,“ meint Kienzler im Gespräch mit unserer Redaktion. „Ich habe dutzende Glückwünsche erhalten in Posts, Nachrichten und E-Mails. Und auch hoffentlich alle beantwortet,“ fügt er lachend hinzu.