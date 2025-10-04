Flohr-Team zeigt Reaktion: HBW zu Hause eine Macht

1 HBW-Rechtsaußen Sascha Pfattheicher läuft Nordhorns Ian Hüter (links) auf und davon. Foto: Beytullah Kara Der HBW Balingen-Weilstetten hat das Topspiel der 2. Handball-Bundesliga gegen die HSG Nordhorn-Lingen mit 35:23 (14:8) gewonnen.







Es war eine starke Antwort auf die jüngste 28:37-Auswärtspleite beim HSC 2000 Coburg, die die HBW-Fans von ihrer Mannschaft am Samstagabend geboten bekamen. In der Anfangsphase drückten die beiden Abwehrreihen der Begegnung den Stempel auf. Sowohl die „Gallier“ als auch die HSG Nordhorn-Lingen, die erst am Dienstagabend ein Pokal-Highlight mit dem 35:32-Erfolg über den Erstligisten HC Erlangen gefeiert hatte, waren in der Defensive überaus flink auf den Füßen und zwangen die gegnerischen Angreifer immer wieder zu Fehlern. Da sich die beiden Team auch in dieser Hinsicht wenig schenkten hatten die knapp 2000 Zuschauer in der Balinger Mey Generalbau Arena nach einer Viertelstunde gerade einmal sieben Treffer gesehen – der HBW führte mit 4:3.