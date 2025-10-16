Flohr-Team souverän: HBW ruft die Eulen

Handball-Zweitligist HBW Balingen-Weilstetten feiert dank einer starken Abwehrleistung einen überraschend deutlichen Auswärtssieg in Ludwigshafen.
Der HBW hat Ludwigshafens neuem Trainer Michael Haaß den Einstand so richtig verdorben. Die „Gallier“ setzten sich souverän mit 31:21 durch und bleiben damit in der Spitzengruppe der 2. Handball-Bundesliga. Dabei erwischte Balingen-Weilstetten vor knapp 1900 Zuschauern in der Ludwigshafener Friedrich-Ebert-Halle keinen glücklichen Start. In der Anfangsphase ließen gleich mal drei Würfe liegen – zweimal scheiterte Mex Raguse, der an alter Wirkungsstätte ein starkes Spiel ablieferte, einmal brachte Merlin Fuß den Ball nicht im von Ziga Urbic im ersten Abschnitt gehüteten Eulen-Kasten unter. Wie es besser geht, machten die Gastgeber vor.