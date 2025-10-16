Flohr-Team souverän: HBW ruft die Eulen

Der HBW hat Ludwigshafens neuem Trainer Michael Haaß den Einstand so richtig verdorben. Die „Gallier“ setzten sich souverän mit 31:21 durch und bleiben damit in der Spitzengruppe der 2. Handball-Bundesliga. Dabei erwischte Balingen-Weilstetten vor knapp 1900 Zuschauern in der Ludwigshafener Friedrich-Ebert-Halle keinen glücklichen Start. In der Anfangsphase ließen gleich mal drei Würfe liegen – zweimal scheiterte Mex Raguse, der an alter Wirkungsstätte ein starkes Spiel ablieferte, einmal brachte Merlin Fuß den Ball nicht im von Ziga Urbic im ersten Abschnitt gehüteten Eulen-Kasten unter. Wie es besser geht, machten die Gastgeber vor.

HBW startet schleppend Mihailo Ilic, Spielmacher Vincent Bülow, Marc-Robin Eisel und Kian Schwarzer sorgten bei einem Siebenmeter-Gegentreffer von Sascha Pfattheicher für die 4:1-Führung der Hausherren (8. Minute). Doch die „Gallier“ bissen sich in die Partie, bekamen in der Deckung nun richtig gut Zugriff auf das Eulen-Kreativzentrum mit Bülow und Eisel und nun leisteten sich auch die Hausherren den einen oder anderen Klops in der Offensive. Raguse, Tim Ruggeiro-Matthes per Konter und Yonatan Dayan trafen – 4:4, die Verhältnisse waren nach zwölf Minuten wieder ausgeglichen.

„Gallier“ schaffen die Wende

Bülow legte für Ludwigshafen noch einem auf 6:5 vor (16.), dann übernahm der HBW die Kontrolle über die Partie. Tobias Heinzelmann glich aus, Csaba Leimeter und Pfattheicher vom Siebenmeterstrich sorgten dafür, dass die Schwaben nach 20 Minuten mit 8:6 vorne hatten. Die Partie blieb auch in der Schlussphase hoch intensiv, beide Mannschaften mussten richtig für ihre Treffer ackern. Und dennoch taten sich die Gäste in dieser Hinsicht einen Tick leichter. Zur Pause führte der HBW mit 11:8.

Eulen schließen wieder auf

Wie schon in der ersten Halbzeit erwischten die Hausherren den besseren Start. Schnell kamen sie durch Frederic Stüber auf 12:13 heran (35.). Dann müsste Stüber für zwei Minuten raus, und der HBW nutzte die numerische Überlegenheit, um einen 4:0-Lauf zu initiieren, den Tim Ruggeiro-Matthes per Konter mit dem 17:12 abschloss. Als dann auch noch Bülow beim Stand von 13:18 mit Schulterproblemen von der Platte musste, ging beim Haaß-Team gar nichts mehr. HBW-Keeper Mateusz Kornecki und sein Abwehrriegel gestatteten den Pfälzern nur noch hin und wieder einen Treffer, und vorne bauten die „Gallier“ ihre Führung sukzessive aus. Als Dayan in der 52. Minute zum 25:17 für die Gäste traf, war der Deckel drauf, Bennet Strobel sorgte mit dem 29:19 für jene Zehn-Tore-Differenz, die mit 31:21 auch beim Schlusssignal auf der Anzeigetafel prangte.

Am Sonntag gegen Ferndorf

Am Sonntag steht Teil zwei der englischen Woche für die „Gallier“ an – dann kreuzt der TuS Ferndorf in der Balinger Mey-Generalbau-Arena auf. Und auch in dieser Partie darf sich der HBW auf einen großen Kampf gefasst machen, denn vier ihrer bisher fünf Punkte haben die Ferndorfer in der Fremde geholt.

Statistik

Die Eulen Ludwigshafen: Urbic, Grupe,Wenning; Stüber (3), Schaller (3/3), Ilic (2), Eisel (3), Bülow (3), Zobel, Hein, Falk, Schwarzer (1), Röller (1), Straub (1), Schmitt (3), Leun (1).

HBW Balingen-Weilstetten: Kornecki, Bierfreund; Ruggiero-Matthes (2), Raguse (7), Strobel (1), Fuß (2), Grüner (2), Wente, Fügel (1), Heinzelmann (1), Pfattheicher (9/6), Dayan (2), Leimeter (2), Pöhle, Bauer (1).