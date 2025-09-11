Flohr-Team auswärts gefordert: Noch klemmt’s in der Defensive

An diesen Baustellen arbeitet Handball-Zweitligist HBW Balingen-Weilstetten vor dem Duell mit dem VfL Lübeck-Schwartau am Samstag.
Die doch recht unnötige 26:31-Auftakt-Pleite bei VfL Potsdam hat Handball-Zweitligist HBW Balingen-Weilstetten am vergangenen Samstag mit einem Heimsieg über wieder den HC Elbflorenz wieder ausgeglichen. Mit 42:36 setzte sich das Team von Trainer Matti Flohr in der Balinger Mey-Generalbau Arena durch. Am Samstag sind die „Gallier“ wieder in der Fremde gefordert – beim VfL Lübeck-Schwartau (19 Uhr, Hansehalle Lübeck).